الفنانة شهيرة تعلن العودة إلى الفن وتكشف سر رشاقتها

أكّدت الفنانة الكبيرة شهيرة، أنّ الفن هو عشقها الأول، مشيرة إلى أنّها لم تندم في يوم من الأيام على أيّ عمل قدمته حتى بعد أن ارتدت الحجاب واعتزلت الفن، حيث ما زالت تعتز بأي عمل قدمته منذ أن خطت أولى خطواتها الفنية، ومنوّهة إلى أنّها كانت حريصة منذ بداياتها على أن تنتقي الأعمال التي قدمتها، لذلك من المستحيل أن تجد دورًا قدمته في مشوارها الفني غير راضية عنه، وأنها تكون سعيدة عندما يعاد عرض أفلامها ومسلسلاتها في القنوات الفضائية المختلفة.

وكشفت شهيرة في مقابلة مع "العرب اليوم"، أنّها قرّرت العودة للفن وفتحت الباب لهذا الأمر، والسر في ذلك هو مطالبات الجمهور لها بالعودة إلى الفن، وتقديم أعمال فنية لها قيمة، ومن كثرة مطالبة الجمهور لها وفي ظل حبها للسينما والفن بشكل عام قررت العودة، مشيرة إلى أنّها على مدار العامين الماضيين تلقت مجموعة من العروض لتقديم مسلسلات وأفلام لكنها لم تجد العمل القوي الذي تعود به إلى الفن، خاصة أن الجمهور ينتظر ما ستقدمه شهيرة بعد كل هذه السنوات لذلك يجب أن يكون العودة على قدر الغياب.

وعن الأشياء التي تحرص عليها في يومها لكي تحافظ عن رشاقتها، أضافت "أحرص على المشي لمدة نصف ساعة يوميًاـ وبالنسبة للطعام انا أتناول دائمًا بحساب، بمعنى أني أتناول الطعام بكميات بسيطة، وعلى فترات وتبتعد عن تناول الأطعمة التي بها دسم عالٍ.

وعن الأعمال التي تعتز بها، أكّدت أنها قدمت عددًا كبيرًا منها، خاصة أفلام الفنانة الراحلة شادية التي أعادت تقديمها، حيث كان ذلك جرأة منها لأن شادية لا يمكن أن يأخذ مكانها أحد في قلب جمهورها، لكن حاولت أن تقدم هذه الأفلام بروحها وشخصيتها حتى لا تكون نموذج مستنسخ من شادية وكان أول هذه الأفلام فيلم "وضاع العمر يا ولدي" الذي سبق وقدمته شادية باسم المرأة المجهولة، وكان هذا الفيلم هو سبب الصداقة القوية الذي جمعتها بها، مضيفة "قدّمت فيلمًا آخر وهو وصمة عار الذي قدمته شادية باسم "الطريق"، وقدّمت أيضًا عددًا ناجحًا من الأعمال التليفزيونية، والتي مازالت تلقى متابعة من الجمهور حتى يومنا هذا مثل مسلسل "الزوجة آخر من يعلم"، و"اليقين" والذي يحظى بمكانه خاصة لأن يحكي قصة أم فقدت أولادها التوأم في احدى غارات عدوان 56، وظنّ الناس أنهما توفوا لكن ظل لديها اليقين أنهما ما زالا على قيد الحياة، حتى قابلتهما وهما شباب، أيضًا هناك مسلسل "مخلوق اسمه المرأة"، الذي أعتبره بمثابة 30 فيلمًا في عمل واحد، لأنه يضم العديد من الشخصيات، وكل حلقة كأنها فيلم، وعن أمنيتها لعام 2018 قالت شهيرة "على المستوى الشخصي أتمنى الستر والصحة والطمأنينة لي ولأسرتي ولكل الناس والنجاح لأولادي وعلى المستوى العام يحفظ بلدنا من أي شر".