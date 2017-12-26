نسرين أمين تقرأ أكثر من سيناريو لرمضان المقبل

كشفت الفنانة نسرين أمين، عن قيامها خلال الفترة الجارية بمرحلة الاختيار بين العديد من الأعمال الدرامية المقرر عرضها خلال السباق الرمضاني المقبل، مشيرة إلى أنها لا زالت في مرحلة القراءة، على أن تبدي رأيها النهائي في المشاركة في أي منهم خلال الأيام القليلة المقبلة، لا سيما أنها تبحث عن الأدوار الجديدة بالنسبة لها والتي لم تقدمها من قبل وتكون إضافة لها.



وأعلنت نسرين، في حديث خاص لـ"العرب اليوم"، أنها انتهت من تصوير جميع مشاهدها ضمن السياق الدرامي لفيلم "سوق الجمعة"، مشيرة إلي أنها تنتظر ردود الفعل عقب طرحه في دور العرض السينمائية خلال الفترة المقبلة، متمنية أن ينال إعجاب الجمهور فور عرضه في السينمات.



وبشأن مشاركتهافي الفيلم، أفادت أمين، أنها تحمست جدًا للمشاركة في بطولة الفيلم للعديد من الأسباب، منها حرصها الشديد للتعاون مع المخرج سامح عبدالعزيز للمرة الرابعة، بعد كل من فيلمي "الليلة الكبيرة " و"حملة فريزر"، ومسلسل "بين السرايا"، إذ أنها تكون سعيدة جدًا بالعمل معه، خاصة في ظل حرصه الشديد على تقديمها للجمهور في شكل جديد ومختلف عن كل الأدوار التي قدمتها خلال الفترة السابقة سواء في أعمال درامية أو سينمائية، فضلًا عن احتواء الفيلم على كوكبة كبيرة من النجوم منهم عمرو عبدالجليل ومحمد لطفي وصبري فواز والفنانة القديرة دلال عبدالعزيز وريهام عبدالغفور وأحمد فتحي، ومحمد عز ومحمود حجازي، بالإضافة إلى أن الشخصية التي ستقدمها بالفيلم جديدة تمامًا بالنسبة لها .



وبالنسبة للشخصية التي تقدمها في الفيلم، قالت أمين إنها تقدم شخصية مختلفة عليها وتتمنى أن تكون إضافة جديدة في مشوارها الفني، حيث تجسد شخصية فتاة شعبية تعمل في سوق الجمعة تسمى " نعمة"، تنشأ بينها وبين عمرو عبدالجليل قصة حب، مؤكدة أن الشخصية موجود منها الكثير في الحياة التي نعيشها وهذا أكثر ما جذبها لتقديمها، لا سيما أنها تكون حريصة جدًا في اختيار أدوراها أن تكون من الواقع، حتى تلمس مشاعر المشاهدين وتعبر عنهم، هذا إلى جانب حرصها أيضًا على أن يكون الدور جديدًا ومختلفًا عن أدورها السابقة حتى يكون بمثابة إضافة لمشوارها الفني.



وفيما يخص مشاركتها في بطولة مسلسل "الشارع اللي ورانا"، أفادت أمين، أنها أوشكت على الانتهاء من تصوير مشاهدها حيث لا يتبقى لها سوى يومين فقط سيتم تصويرهم الأسبوع المقبل في العديد من المناطق المتفرقة في القاهرة، رافضة الكشف عن أي تفاصيل تخص الشخصية مكتفية بقولها أنها ستكون بمثابة مفاجأة للمشاهدين، ولا تريد أن تحرق تفاصيل أحداث الشخصية لترى مدى اندهاش المشاهدين من شخصيتها حين عرض المسلسل على القنوات الفضائية خلال الفترة المقبلة، ويشارك في بطولته كوكبة كبيرة من النجوم منهم الفنانة القديرة لبلبة ودرة وفاروق الفيشاوي وأحمد حاتم ونهى عابدين وإنجي أبوزيد.



وفيما يتعلق بنجاح مسلسل "عائلة ويزو"، أعربت أمين عن سعادتها الغامرة بالنجاح الكبير الذي حققه المسلسل خاصة أنها لمست ذلك من رد فعل الشارع المصرية، مشيرة إلى أنها ترى أن من أهم أسباب نجاح المسلسل هو أن يعبر عن الواقع المعاش للشارع المصري والأسرة المصرية البسيطة ويعرض مشاكلهم بشكل بعيد عن الابتذال والاستخفاف، ولكن يقدمها بشكل محترم لهم، مؤكدة أنها كانت مستمتعة جدًا بالعمل في المسلسل، مختتمة حديثها عن مشاركتها في الجزء الثاني من "عائلة الحاج نعمان" بطولة الفنان السوري تيم حسن، قائلة إنها قد اعتذرت مؤخرًا عن المشاركة في العمل.