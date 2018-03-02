كشفت الفنانة عبير صبري، عن مشاركتها في مسلسل جديد بعنوان "بيت السلايف"، موضحة أنه ينتمي إلى دراما الـ60 حلقة، وأنه تم تغيير اسمه أكثر من مرة، ففي البداية كان بنفس الاسم ثم تغيّر إلى "الحب الحرام" ثم عاد مرة أخرى إلى "بيت السلايف".

قالت عبير في حديث خاص لـ"العرب اليوم" :إن المسلسل عمل اجتماعي رومانسي وبه القليل من الأكشن، وهو من إخراج محمد عبد الخالق وتأليف حسين مصطفى محرم وبطولة الفنانة القديرة بوسى ومنة فضالي، بينما تدور أحداثه حول الصراعات العائلية في البيت الكبير للعائلة بين "السلايف" وبعضهم والمشاكل العائلية من التدخل فيما بينهم ويقع الأبناء والبنات المتزوجات في مشاكل بسبب التدخل في شؤون بعضهم البعض، كما أشارت إلى أنها تجسد شخصية "فاطيما" وهي شخصية طيبة للغاية ولكن مع تطور الأحداث تتغير وتتحول وتتمرد على الوضع الذي تعيشه، وتصبح شخصية شقية وعصبية ولكن ليست شريرة ولا مغرورة، وذلك بعد تعرضها للعديد من الضغوط العصبية والنفسية.

وتحدثت عن شخصيتها في مسلسل "الطوفان"، قائلة "لم أتوقع أن تعلّق شخصية "شريفة" في ذهن الجمهور بهذا الشكل، فهي تمر بالعديد من الأحداث التي تقلب حياتها رأسًا على عقب، خاصة بعد اعتزالها الرقص وارتدائها الحجاب، وتظهر الجوانب السلبية والإيجابية بين الجمهور، وتظهر معادن الناس، وجميع التعليقات على العمل إيجابية، مضيفه أن جميع الشخصيات مكتوبة على الورق بطريقة رائعة، وتم سرد كل التفاصيل بشكل جذاب للمشاهد"، كما تحدثت عن تأثير الشخصيات التي تقدمها على حياتها فيما بعد انتهاء الدور وتقمص الشخصية التي تؤديها، فأوضحت أنها تتعايش مع الشخصية وتتقمص الأدوار وتعيش معادها خلال فترة تصوير العمل، وفور الانتهاء منه بفترة بسيطة تكون تخلصت من الشخصية تماما، وتعود لطبيعتها دون مؤثرات.

وعند سؤالها على ندمها على أي عمل رفضته من قبل، أكدت أنها ما دام رفضت الدور، فبالتأكيد أنه ليس من نصيبها أو مكتوب لها، فلذلك هي لا تندم على شيء ليس لها، بينما تطرّق الحديث إلى الجمال، وكيف تعتني بنضارة بشرتها المعهودة التي نراها دائما، حيث أوضحت أن الرشاقة تعتمد على المحافظة على الطعام الصحي والتوازن بين الوجبات، وهذا ما افعله وانصح كل امرأة به أن لا تحرم نفسها ولكن باعتدال، ونضارة البشرة تأتي أولا من شرب المياه الكثيرة وتناول الخضروات والفاكهة حيث تجدد نضارة البشرة وحيويتها.

أما عن كيفية اختيارها لأزيائها وإتباعها للموضة العالمية، فأوضحت أنها عاشقة للموضة وتتابعها باستمرار، وتنتقي منها ما يناسبها ويكون لائقا عليها، لافته أن القطع التي ترتديها لا بد أن تجمع بين الأنوثة والبراءة والنعومة، سواء في الملابس الكلاسيك أو الكاجول، مضيفا أنها تعشق أيضا ارتداء الجينز، لأنه مريح أولا، وثانيا لأنه مناسب في معظم الأوقات، فيما أوضحت مواصفات فتى أحلامها، فأفادت أنه لا بد أن يكون صادق وطموح وصاحب شخصيه قويه ومثقف قادر على احتوائي.

