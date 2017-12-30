بعد مقولته عن علاقة السعادة بجلب المال التى أثارت جمهوره على السوشيال ميديا، نشر محمد رمضان صورة مع مواطن من اليمن حضر مسرحية أهلا رمضان، جالساً على كرسى متحرك، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك.
وكتب محمد رمضان معلقاً على الصورة، قائلاً: "مجيؤك من اليمن الشقيقة برغم ظروفك لحضور مسرحيتى أسعدنى وشرفنى.. ربنا يقومك بالسلامة جمهورى العربيى الأصيل".
يذكر أن محمد رمضان عاد لعرض مسرحيته "أهلا رمضان" مرة أخرى على مسرح الهرم يوم 28 ديسمبر الجارى، ويستمر فى عرضها حتى مطلع يناير المقبل.
وكان النجم محمد رمضان قد قدم عدة عروض من هذه المسرحية على مدار مواسم مختلفة، لكن انشغاله بأعماله السينمائية، وتأديته للخدمة العسكرية جعله يتوقف عن عرضها خلال الأشهر الماضية.
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