تعرضت مذيعة النشرة بقناة "العربية الحدث" لموقف محرج على الهواء، خلال تقديمها النشرة الإخبارية المُعتادة، حيث ظهر على الهواء رجل أمن يتجول خلف مقدمة النشرة، في واحدة من المشاهد الطريفة على الهواء.

وكان رجل الأمن الخاص بالقناة أخذته الحماسة واقتحم الاستوديو أثناء إجرائه تجربة فرضية لإخلاء المبنى، حسب ما أكدته القناة ذاتها.