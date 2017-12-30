بلقيس تتغزل بزوجها برسالة رومانسية بمناسبة عيد زواجهما

احتفلت الفنانة اليمنية بلقيس بعيد زواجها الأول من رجل الأعمال السعودي سلطان عبداللطيف، وحرصت على توجيه رسالة شكر رومانسية له أمام محبيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأرفقتها بمقطع فيديو مؤثر تضمن لقطات خاصة من حفل زفافهما، بالإضافة لكلمات غزل متبادلة بين الزوجين.
ووصفت بلقيس سلطان برجل أحلامها، وأضافت في تعليقها على الفيديو: «أجمل سنة من سنوات عمري مرت مع رجل أحلامي (زوجي الحبيب).. شكرًا لأنك سندي وعوني ولأنك جعلتني أعرف معنى العشق الحلال والحب اللذيذ..شكرًا لأنك منحتني بعد الله أجمل نعمة ممكن أن تنعم بها المرأة: نعمة الأمومة والطفل الذي ننتظره بفارغ الصبر في العام الجديد ».
وتابعت بلقيس: «مشرفني بكل مكان بأدبك وهدوءك وثقافتك واحترامك لي وللناس، انقضى عام هاديء ودخلنا في عام جديد باْذن الله اهدأ وأجمل، أما أنتم أحبتي شكرًا لتباريككم وأسأل الله أن يرزقكم نعمة الزواج والحب الحلال».
GMT 00:22 2017 الأحد ,31 كانون الأول / ديسمبربلقيس تتغزل بزوجها برسالة رومانسية بمناسبة عيد زواجهما
ظهرت الفنانة العالمية جينيفر لوبيز، مع صديقها لاعب البيسبول أليكس رودريجيز، وهما في طريقهما لتناول الغداء في أحد المطاعم الأميركية في ولاية كاليفورنيا، يوم الجمعة، حيث جذبت عدسات المصورين بإطلالتها الأنيقة، مرتدية بلوفر مخطط من الألوان المحايدة، ونسقته مع سروال واسع من الجينز عالي الخصر. وأضافت النجمة الشهيرة البالغة من العمر 48 عامًا، زوجًا من الأحذية السوداء المفتوحة ذات كعب عال، ما أضاف بعضًا من السنتيمترات إلى طولها، وأكملت المغنية العالمية إطلالتها بحقيبة يد جلدية سوداء، وبعض من الخواتم، بالإضافة إلى الأقراط الدائرية، والنظارات الشمسية، واختارت أن ترفع شعرها على شكل كعكة والذي ناسب مكياجها البرونزي اللامع، إضافة إلى أحمر الشفاة الوردي. وظهرت جنيفر لوبيز، التي تعد من أكثر الأزواج الناجحة، برفقة حبيبها رودريجيز، البالغ من العمر 42 عامًا، والذي اتبع خطاها في الأناقة، حيث ارتدى سروالًا من الجينز الابيض، وقميصًا
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