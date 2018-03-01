نجحت قوافل جراحات العيون السعودية خلال سبعة أيام في إجراء ٥١٥ عملية ماء أبيض للمكفوفين من مختلف الأعمار فقدوا أبصارهم منذ سنوات لضعف الإمكانات المادية والكوادر الطبية.

وقال الدكتور سعيد الودعاني : "منذ تأسيس المملكة وحتى اليوم لا تزال مصدرًا للعطاء ومملكةً للإنسانية، ومحورًا بارزًا في القوافل الإغاثية لمختلف دول العالم الإسلامي، حيث أثمرت أخيرًا القافلة الطبية السعودية والمكونة من خمسة جرّاحي عيون سعوديين بالتعاون مع الندوة العالمية للشباب الإسلامي، وفي خلال ٧ أيام قاموا بإجراء ٥١٥ عملية ماء أبيض لمكفوفين من مختلف الأعمار فقدوا أبصارهم منذ سنوات لضعف الإمكانات المادية والكوادر الطبية، وصعوبة وجودها ضمن كثير من المناطق النيجيرية المسلمة".

وأضاف: "يتم تجهيز المرضى وفحصهم يوميًا بدءًا من الساعة السابعة صباحًا، ثم تستمر العمليات الجراحية حتى الثامنة مساءً، ويتم الاطمئنان على المرضى في اليوم الثاني، والتأكد من سلامتهم، ونجاح العمليات، وتوجيه التعليمات، وتقديم العلاجات والأدوية المجانية".

وتابع: "كانت القافلة مجهزة، وتهدف لإجراء ٤٠٠ حالة، إلّا أنّ حماس القافلة وتأثرها بأوضاع المنطقة ورؤية الأثر على الجاليات المسلمة بالمنطقة جعلها تتعدى الطاقة الاستيعابية للقافلة لتصل إلى ٥١٥ حالة على الرغم من صعوبة بيئة العمل وضعف الإمكانات من انقطاع للكهرباء وقلة الأدوات وضعف خبرة المساعدين وصعوبة الحالات الطبية".