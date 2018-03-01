نجحت قوافل جراحات العيون السعودية خلال سبعة أيام في إجراء ٥١٥ عملية ماء أبيض للمكفوفين من مختلف الأعمار فقدوا أبصارهم منذ سنوات لضعف الإمكانات المادية والكوادر الطبية.
وقال الدكتور سعيد الودعاني : "منذ تأسيس المملكة وحتى اليوم لا تزال مصدرًا للعطاء ومملكةً للإنسانية، ومحورًا بارزًا في القوافل الإغاثية لمختلف دول العالم الإسلامي، حيث أثمرت أخيرًا القافلة الطبية السعودية والمكونة من خمسة جرّاحي عيون سعوديين بالتعاون مع الندوة العالمية للشباب الإسلامي، وفي خلال ٧ أيام قاموا بإجراء ٥١٥ عملية ماء أبيض لمكفوفين من مختلف الأعمار فقدوا أبصارهم منذ سنوات لضعف الإمكانات المادية والكوادر الطبية، وصعوبة وجودها ضمن كثير من المناطق النيجيرية المسلمة".
وأضاف: "يتم تجهيز المرضى وفحصهم يوميًا بدءًا من الساعة السابعة صباحًا، ثم تستمر العمليات الجراحية حتى الثامنة مساءً، ويتم الاطمئنان على المرضى في اليوم الثاني، والتأكد من سلامتهم، ونجاح العمليات، وتوجيه التعليمات، وتقديم العلاجات والأدوية المجانية".
وتابع: "كانت القافلة مجهزة، وتهدف لإجراء ٤٠٠ حالة، إلّا أنّ حماس القافلة وتأثرها بأوضاع المنطقة ورؤية الأثر على الجاليات المسلمة بالمنطقة جعلها تتعدى الطاقة الاستيعابية للقافلة لتصل إلى ٥١٥ حالة على الرغم من صعوبة بيئة العمل وضعف الإمكانات من انقطاع للكهرباء وقلة الأدوات وضعف خبرة المساعدين وصعوبة الحالات الطبية".
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أثبتت كايا جيربر، براعتها في عرض الأزياء مرة أخرى، يوم الخميس، فظهرت على المدرج في عرض "كلو" خلال أسبوع الموضة في باريس، وقد اهتمت ابنة عارضة الأزياء الشهيرة سيندي كروفورد، البالغة من العمر 16 عاماً بالاكسسوارات الشتوية الأنيقة والملابس الغريبة الأنيقة، وصعدت على المنصة، بتصميمات لأليكسا تشونغ وإيزابيل هوبيرت، واستحوذت هذه التصميمات على مجموعة من الملابس الشتوية المحايدة والمصنوعة من اللون البرونزي، وهي مزينة بألوان المتلألئة، والاكسسوارات، وتجوّلت للمرة الأولى على المنصة في معطف شتوي كلاسيكي، مكون باللون البيج الرقيق، ومتداخل معه سلاسل لامعة مكتنزة، وكانت تتزين بربطة عنق زرقاء دافئة تحته، ومزينة بخيط متلألئ، مع تنورة قصيرة باللون البني ونفس لون الجوارب المضلع، وقد أضافت إلى ذلك المظهر حقيبة يد من الجلد البني الأنيق وحذاء ذات كعب أسود طويل. وتركت شعرها في موجات فضفاضة ووضعت الحد الأدنى من الماكياج، بخلاف
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