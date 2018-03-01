محافظ العرضيات يكرّم الفائزين بجائزة الإبداع

كرّم محافظ العرضيات علي بن يوسف الشريف الفائزين بجائزة الإبداع على مستوى المحافظة، في حفلٍ حضره مديرو الدوائر الحكومية، ومشايخ القبائل، وجمع من الأهالي، وقدَّمه حسن أحمد القرني، في قاعة آماسي.
وكان منسق الجائزة عبدالله المنتشري قد استعرض في كلمته مراحل الجائزة، مشيرًا إلى أن المشاركات الخمس الفائزة من أصل عشرين مشاركة، موجهًا شكره للجنة التحكيم وجميع المشاركين.
وهنأ المحافظ الفائزين بالجائزة في جميع فروعها، وقال: "هذه الخطوة الأولى والقادم سيكون أجمل بمشيئة الله"، موجهًا شكره للداعمين للجائزة من رجال الأعمال أبناء محافظة العرضيات.
يُذكر أن الفائزين بالجائزة ضمن "المبادرات المؤسسية" هم:
المركز الأول: لجنة التنمية الاجتماعية بالعرضية الشمالية - الأسر المنتجة.
المركز الثاني: مكتب التعليم بالعرضية الشمالية "بنين" - مركز تمكين.
المركز الثالث: مكتب التعليم بالعرضية الجنوبية "بنات" - مقصف يلا محاسبة.
أما الفائزون ضمن "التطبيقات الإلكترونية فهم:
المركز الأول: مكتب التعليم بالعرضية الشمالية "بنات" - جسور.
المركز الثاني: محمد عبود العماري - بنك العرضيات.
واُختير محمد بن أحمد ردفان الكثيري -رحمه الله-، شخصية العام، واستلم الجائزة ابنه سعيد بن محمد بن ردفان الذي تبرع بقيمة جائزة الملك سلمان بن عبد العزيز البالغة خمسة آلاف ريال لصالح صندوق جائزة إبداع.
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أثبتت كايا جيربر، براعتها في عرض الأزياء مرة أخرى، يوم الخميس، فظهرت على المدرج في عرض "كلو" خلال أسبوع الموضة في باريس، وقد اهتمت ابنة عارضة الأزياء الشهيرة سيندي كروفورد، البالغة من العمر 16 عاماً بالاكسسوارات الشتوية الأنيقة والملابس الغريبة الأنيقة، وصعدت على المنصة، بتصميمات لأليكسا تشونغ وإيزابيل هوبيرت، واستحوذت هذه التصميمات على مجموعة من الملابس الشتوية المحايدة والمصنوعة من اللون البرونزي، وهي مزينة بألوان المتلألئة، والاكسسوارات، وتجوّلت للمرة الأولى على المنصة في معطف شتوي كلاسيكي، مكون باللون البيج الرقيق، ومتداخل معه سلاسل لامعة مكتنزة، وكانت تتزين بربطة عنق زرقاء دافئة تحته، ومزينة بخيط متلألئ، مع تنورة قصيرة باللون البني ونفس لون الجوارب المضلع، وقد أضافت إلى ذلك المظهر حقيبة يد من الجلد البني الأنيق وحذاء ذات كعب أسود طويل. وتركت شعرها في موجات فضفاضة ووضعت الحد الأدنى من الماكياج، بخلاف
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