ميريام فارس مع نجوم الكرة العالميين فى مدينة دبى

نشرت الفنانة اللبنانية ميريام فارس، عبر موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورا لها، مع نجوم العالم أبرزهم رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم جيانى إنفانتينو، ومدرب فريق ريال مدريد الإسبانى زين الدين زيدان، واللاعب الإيطالى المعتزل الموسم الماضى ملك روما فرانشيسكو توتى، واللاعب الفرنسى إريك أبيدال، وذلك خلال حفل توزيع جوائز "جلوب سوكر" بمدينة دبى الإماراتية.