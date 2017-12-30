ميريام فارس مع نجوم الكرة العالميين فى مدينة دبى

نشرت الفنانة اللبنانية ميريام فارس، عبر موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورا لها، مع نجوم العالم أبرزهم رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم جيانى إنفانتينو، ومدرب فريق ريال مدريد الإسبانى زين الدين زيدان، واللاعب الإيطالى المعتزل الموسم الماضى ملك روما فرانشيسكو توتى، واللاعب الفرنسى إريك أبيدال، وذلك خلال حفل توزيع جوائز "جلوب سوكر" بمدينة دبى الإماراتية.
GMT 06:08 2017 الأحد ,24 كانون الأول / ديسمبرميريام فارس توجه رسالة خاصة للسعوديات عبر "انستغرام"
ظهرت النجمة العالمية شارون ستون، في إطلالة ساحرة ومشرقة، ليلة الخميس، خلال إحدى الحفلات الخيرية في بلدة سانت موريتز السويسرية، والتي أقامتها مؤسسة بلانيت هوب، وذلك بعد أن أعلنت، أخيرًا، عن خططتها لقضاء موسم عيد الميلاد في جبال سويسرا، للتمتع ببعض رحلات التزلج. وتألّقت ستون البالغة من العمر 59 عامًا، في فندق كمبينسكي، بفستان أسود طويل شفاف مزّين من الأعلى بـ"الدانتيل"، وجذبت أنظار الحضور بخصرها النحيل حيث كان فستانها مشدودًا بحزام معدني كبير الحجم، ما كشفت عن لياقتها البدنية الشبابية بالرغم من كبر سنها، وأكملت ستون أناقتها بزوج من الأقراط المتلألئة وخاتم كبير الحجم، مع زوج من الأحذية السوداء ذات كعب عال، ومكياج ناعم مع أحمر الشفاه الوردي. وانضمت النجمة الشهيرة، في الحدث الذي أقيم لصالح مؤسسة بلانيت هوب، إلى أبنائها الثلاثة، وشقيقتها الصغرى كيلي ستورم، التي ظهرت بإطلالة أنيقة في
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