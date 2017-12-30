كريستيانو رونالدو يؤكد أن لديَّه مساحة لمزيد من الألقاب والجوائز

قال مهاجم ريال مدريد، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، إنه لن يتوقف عن تحقيق المزيد من الإنجازات مستقبلاً، مؤكداً في رسالة تلفزيونية، عقب تتويجه بجائزة «غلوب سوكر» كأفضل لاعب في عام 2017: «لديَّ مساحة للمزيد من الألقاب والجوائز، وأنا سعيد جداً بهذه الجائزة، التي أتشرف بالحصول عليها للعام الثاني على التوالي، وأشكر نادي ريال مدريد والمدرب زين الدين زيدان، وكذلك زملائي اللاعبين، الذين ساعدوني لأكون موجوداً على منصات التتويج، أنا ممتن لهم ولعائلتي ولكل المحبين لي».

يذكر أن حفل جوائز «غلوب سوكر»، يقام على هامش مؤتمر دبي الرياضي الدولي، الذي اختتمت نسخته الـ12 أول من أمس، وحضرها نخبة من الشخصيات، ونجوم كرة القدم العالمية والمحلية.

وهزم رونالدو غريمه التقليدي ليونيل ميسي في جائزة جديدة «غلوب سوكر»، بعد أن تفوق عليه في عام 2017، من خلال جائزتي «فيفا» لأفضل لاعب في العالم، وكذلك جائزة الكرة الذهبية التي تقدمها مجلة «فرانس فوتبول» الفرنسية.

وتابع رونالدو: «لقد كان عاماً مذهلاً، فزنا بالكثير من الجوائز الجماعية، وأنا فزت بالعديد من الجوائز الفردية، لذلك أنا سعيد جداً، وشكراً لكل من صوت لي للفوز بهذه الجائزة، وأتمنى أن نفعل الشيء نفسه في العام المقبل»

وكان النجم الإيطالي السابق، ديل بيرو، سلم رونالدو، الجائزة، نظراً لغياب رونالدو عن الحفل، بسبب مرض طفليه التوأم.

وضمت لجنة التحكيم في «غلوب سوكر» 21 عضواً بين مدربين دوليين ورؤساء أندية وغير ذلك من المنتمين لكرة القدم، إضافة لتصويت الجماهير عن طريق شبكة الإنترنت لاختيار الأفضل في كل تصنيف.

في المقابل، قال مدرب ريال مدريد، زين الدين زيدان، المتوج بجائزة أفضل مدرب: «إنه لشرف لي وللنادي أن نحصل على هذه الجوائز، هذا يعني أن الأمور قد تسير في الطريق الصحيح بشكل جيد، وأننا عملنا بشكل جيد».

وكانت وسائل الإعلام العالمية تفاعلت مع جلسات مؤتمر دبي، وكانت صورة فابيو كابيلو وهو يسلم جائزة أفضل دوري لكرة القدم لليغا الإسباني قد تصدرت غلاف صحيفة «أس» الإسبانية، كما تصدرت صورة زيدان وهو يحمل جائزته غلاف صحيفة «ماركا»، فيما قام الموقع الرسمي لنادي ريال مدريد بتغطية فعاليات المؤتمر، بجانب صحف وقنوات أوروبية وعربية وآسيوية وعالمية.

وتقدم الأرجنتيني دييغو سيموني مدرب أتلتيكو مدريد الإسباني، عبر حسابه الرسمي على «تويتر»، بالشكر إلى دبي على الدعوة للحضور والتحدث في المؤتمر، فيما عبر الحساب الرسمي للفرق الوطنية لكرة القدم البرتغالية في «تويتر» عن الفرحة بفوز كريستيانو رونالدو بأفضل لاعب في حفل «غلوب سوكر»، وقال: «لا يمكن أن ينتهي هذا العام دون الفوز بجائزة إضافية للكابتن، بعد الفوز بجوائزه المتعددة».