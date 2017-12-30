جورج ويا أول لاعب كرة قدم يصبح رئيساً لليبيريا

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، برقية تهنئة إلى الرئيس جورج ويا، رئيس جمهورية ليبيريا، وذلك بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية لبلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الرئيس الليبيري.

وجورج ويا أول نجم كروي عالمي يتبوّأ منصب رئيس بلاده في ليبيريا، وكان أول لاعب إفريقي يحرز جائزة الكرة الذهبية المرموقة عام 1995.

وانتخب ويا في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية بـ61.5% من الأصوات مقابل 38.5% لخصمه نائب الرئيسة جوزف بواكاي، بعد فرز 98.1% من الأصوات، وسيتولى هذا المنصب رسمياً في 22 يناير 2018 خلفاً لإيلين جونسون سيرليف. ورحب العديد من نجوم كرة القدم في إفريقيا بانتصاره في انتخابات رئاسة بلاده، بينهم العاجي ديدييه دروغبا الذي تبادل بعض الكلمات مع الرئيس الجديد على حسابه على «تويتر».

ويعتبر ويا أول لاعب كرة قدم يصبح رئيساً لبلاده على الرغم من الروابط الكثيرة بين الكرة المستديرة والسياسة. فقد دخل لاعبون آخرون المعترك السياسي كما فعل أخيراً مدافع ميلان السابق الجورجي كاحا كالادزه الذي انتخب عمدة مدينة تبيليسي عاصمة جورجيا، بعد أن شغل منصب وزير الطاقة أيضاً.

لكن اجتياز عالم الكرة المستديرة وشغل منصب رفيع في الدولة كان محصوراً حتى الآن برؤساء الأندية الأقوياء امثال سيلفيو برلوسكوني رئيس نادي ميلان سابقاً ورئيس وزراء إيطاليا سابقاً، بالإضافة إلى رئيس نادي بوكا جونيورز سابقاً ماوريتسيو ماكري ورئيس الأرجنتين حالياً.

وقد نجح ويا المولود في أحياء مونروفيا الفقيرة في أن يصبح أول لاعب كرة قدم يتبوّأ منصب رئاسة بلاده، كما فعل عام 1995 عندما أحرز جائزة الكرة الذهبية وهي الأولى التي تمنح للاعب إفريقي.