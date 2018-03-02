نجل الفنان محمود قابيل يتزوج فى الولايات المتحدة

عبر الفنان القدير محمود قابيل عن حبه وسعادته بزواج ابنه أحمد بنشر مجموعة من الصور على صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" للعروسين مباركا لهما متمنيا لهما السعادة، خاصة أن الزواج تم في الولايات المتحدة وهو في القاهرة، قائلا إنهما جعلا قلبه يغني.
يذكر أن الفنان محمود قابيل غاب عن الأضواء والساحة الفنية لفترة كبيرة، قضاها في الولايات المتحدة برفقة أبنائه، وعاد منذ فترة قصيرة للقاهرة ليبدأ في استعادة نشاطه الفني، والذي بدأ بتواجده ومشاركته في مهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة، وكان ضمن مكرمي مهرجان المركز الكاثوليكي في دورته ال66.
وكانت آخر الأعمال التي ظهر فيها الفنان محمود قابيل قبل غيابه فيلم "الفاجومي" عام 2011، ومسلسل " الدجال" عام 2014.
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أثبتت كايا جيربر، براعتها في عرض الأزياء مرة أخرى، يوم الخميس، فظهرت على المدرج في عرض "كلو" خلال أسبوع الموضة في باريس، وقد اهتمت ابنة عارضة الأزياء الشهيرة سيندي كروفورد، البالغة من العمر 16 عاماً بالاكسسوارات الشتوية الأنيقة والملابس الغريبة الأنيقة، وصعدت على المنصة، بتصميمات لأليكسا تشونغ وإيزابيل هوبيرت، واستحوذت هذه التصميمات على مجموعة من الملابس الشتوية المحايدة والمصنوعة من اللون البرونزي، وهي مزينة بألوان المتلألئة، والاكسسوارات، وتجوّلت للمرة الأولى على المنصة في معطف شتوي كلاسيكي، مكون باللون البيج الرقيق، ومتداخل معه سلاسل لامعة مكتنزة، وكانت تتزين بربطة عنق زرقاء دافئة تحته، ومزينة بخيط متلألئ، مع تنورة قصيرة باللون البني ونفس لون الجوارب المضلع، وقد أضافت إلى ذلك المظهر حقيبة يد من الجلد البني الأنيق وحذاء ذات كعب أسود طويل. وتركت شعرها في موجات فضفاضة ووضعت الحد الأدنى من الماكياج، بخلاف
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