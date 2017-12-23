احتفلت الفنانة والمذيعة المصرية إنجي علي بعيد ميلاد ابنتها تالا على حسابها عبر موقع أنستغرام. وإنجي نشرت صورة واضحة لابنتها التي كبرت، ورأى الجمهور أن لها ملامح مشابهة لملامح والدتها، وعلقت إنجي على الصورة وكتبت: "عيد ميلاد سعيد لكل حياة ماما الحياة من دونك لا تعني شيئا".

إنجي علي تزوجت في حياتها أكثر من مرة، كان من بينها ارتباطها بالمخرج الشهير طارق العريان، والذي ارتبط بعد ذلك بالفنانة أصالة.