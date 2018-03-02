الفنان سعد لمجرد يرسل رسالة لوالده فى عيد ميلاده

وجه المطرب سعد لمجرد رسالة لوالده بمناسبة عيد ميلاده ونشر صوره تجمعه بأبيه عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".
وكتب لمجرد تعليقا على الصورة: " بابا حبيبى كل عام وأنت بألف خير ، يا أغلى صديق وأوفى إنسان، كل عام وأنت مثلى الأعلى وقدوتى، كل عام وأنت الكل فالكل، يا ربى يحفظك ليا بابا، من غير رضاك يا سيد الكل أنا لا أسوى شيئا ، عيد ميلاد سعيد أستاذى وأقولها بكل فخر".
ويواصل الفنان المغربى سعد لمجرد، تسجيل أغنيته الجديدة التى اعتبرها مفاجأته لجمهوره فى عام 2018، وأكد أنه سيصورها على طريقة الفيديو كليب، ورغم تكتم سعد على تفاصيل الأغنية، إلا أنه قرر أن يطرح لجمهوره صورة له أثناء تسجيل "اللايفات"، وبدا فى الصورة منسجما مع الموسيقى أثناء التسجيل.
GMT 07:19 2017 الأحد ,19 تشرين الثاني / نوفمبرسعد لمجرد يُتوِّج بجائزة أفضل فنان اجتماعي لعام 2017
GMT 06:16 2017 الإثنين ,06 تشرين الثاني / نوفمبرسعد لمجرد يعبر عن سعادته بتتويج الوداد بكأس أمم أفريقيا
GMT 07:28 2017 الجمعة ,27 تشرين الأول / أكتوبرسعد لمجرد ينتظره خبر سار بشأن اتهامه باغتصاب فتاة
GMT 10:56 2017 الخميس ,07 أيلول / سبتمبرالملك محمد السادس يخضع لجراحة في العين
GMT 05:01 2017 الجمعة ,25 آب / أغسطسالفنان المغربي سعد لمجرد ينشر صورة رفقة مخرج أغنيته الجديدة "Let Go"
أثبتت كايا جيربر، براعتها في عرض الأزياء مرة أخرى، يوم الخميس، فظهرت على المدرج في عرض "كلو" خلال أسبوع الموضة في باريس، وقد اهتمت ابنة عارضة الأزياء الشهيرة سيندي كروفورد، البالغة من العمر 16 عاماً بالاكسسوارات الشتوية الأنيقة والملابس الغريبة الأنيقة، وصعدت على المنصة، بتصميمات لأليكسا تشونغ وإيزابيل هوبيرت، واستحوذت هذه التصميمات على مجموعة من الملابس الشتوية المحايدة والمصنوعة من اللون البرونزي، وهي مزينة بألوان المتلألئة، والاكسسوارات، وتجوّلت للمرة الأولى على المنصة في معطف شتوي كلاسيكي، مكون باللون البيج الرقيق، ومتداخل معه سلاسل لامعة مكتنزة، وكانت تتزين بربطة عنق زرقاء دافئة تحته، ومزينة بخيط متلألئ، مع تنورة قصيرة باللون البني ونفس لون الجوارب المضلع، وقد أضافت إلى ذلك المظهر حقيبة يد من الجلد البني الأنيق وحذاء ذات كعب أسود طويل. وتركت شعرها في موجات فضفاضة ووضعت الحد الأدنى من الماكياج، بخلاف
أرسل تعليقك