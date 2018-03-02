الفنان سعد لمجرد يرسل رسالة لوالده فى عيد ميلاده

وجه المطرب سعد لمجرد رسالة لوالده بمناسبة عيد ميلاده ونشر صوره تجمعه بأبيه عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".

وكتب لمجرد تعليقا على الصورة: " بابا حبيبى كل عام وأنت بألف خير ، يا أغلى صديق وأوفى إنسان، كل عام وأنت مثلى الأعلى وقدوتى، كل عام وأنت الكل فالكل، يا ربى يحفظك ليا بابا، من غير رضاك يا سيد الكل أنا لا أسوى شيئا ، عيد ميلاد سعيد أستاذى وأقولها بكل فخر".

ويواصل الفنان المغربى سعد لمجرد، تسجيل أغنيته الجديدة التى اعتبرها مفاجأته لجمهوره فى عام 2018، وأكد أنه سيصورها على طريقة الفيديو كليب، ورغم تكتم سعد على تفاصيل الأغنية، إلا أنه قرر أن يطرح لجمهوره صورة له أثناء تسجيل "اللايفات"، وبدا فى الصورة منسجما مع الموسيقى أثناء التسجيل.