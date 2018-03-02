ميسى يحتفل بالذكرى الـ70 لإقامة دولة الإحتلال فى إسرائيل يونيو المقبل

أعلن حساب إسرائيل بالعربى، على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، استقبال ليونيل ميسى، لاعب نادى برشلونة الإسبانى، مع منتخب بلاده فى التاسع من شهر يونيو المقبل، للعب مباراة ودية مع المنتخب الإسرائيلى، بمناسبة الذكرى الـ 70 لإقامة إسرائيل.
وذكر الحساب أن إسرائيل تستقبل النجم الكروي ميسي وفريق الأرجنتين 9 من حزيران فى مباراة ودية مع منتخب إسرائيل في كرة القدم بمناسبة الإحتفال بالذكرى الـ70 لإقامة إسرائيل.
وتابع:"يعكف ميسي حاليا على تصوير حملة مع 2 من عارضات الأزياء الإسرائيليات لتسويق هاتف ذكى بتطوير شركة إسرائيلية يمكن الدفع المضمون".
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أثبتت كايا جيربر، براعتها في عرض الأزياء مرة أخرى، يوم الخميس، فظهرت على المدرج في عرض "كلو" خلال أسبوع الموضة في باريس، وقد اهتمت ابنة عارضة الأزياء الشهيرة سيندي كروفورد، البالغة من العمر 16 عاماً بالاكسسوارات الشتوية الأنيقة والملابس الغريبة الأنيقة، وصعدت على المنصة، بتصميمات لأليكسا تشونغ وإيزابيل هوبيرت، واستحوذت هذه التصميمات على مجموعة من الملابس الشتوية المحايدة والمصنوعة من اللون البرونزي، وهي مزينة بألوان المتلألئة، والاكسسوارات، وتجوّلت للمرة الأولى على المنصة في معطف شتوي كلاسيكي، مكون باللون البيج الرقيق، ومتداخل معه سلاسل لامعة مكتنزة، وكانت تتزين بربطة عنق زرقاء دافئة تحته، ومزينة بخيط متلألئ، مع تنورة قصيرة باللون البني ونفس لون الجوارب المضلع، وقد أضافت إلى ذلك المظهر حقيبة يد من الجلد البني الأنيق وحذاء ذات كعب أسود طويل. وتركت شعرها في موجات فضفاضة ووضعت الحد الأدنى من الماكياج، بخلاف
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