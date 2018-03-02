ميسى يحتفل بالذكرى الـ70 لإقامة دولة الإحتلال فى إسرائيل يونيو المقبل

أعلن حساب إسرائيل بالعربى، على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، استقبال ليونيل ميسى، لاعب نادى برشلونة الإسبانى، مع منتخب بلاده فى التاسع من شهر يونيو المقبل، للعب مباراة ودية مع المنتخب الإسرائيلى، بمناسبة الذكرى الـ 70 لإقامة إسرائيل.

وذكر الحساب أن إسرائيل تستقبل النجم الكروي ميسي وفريق الأرجنتين 9 من حزيران فى مباراة ودية مع منتخب إسرائيل في كرة القدم بمناسبة الإحتفال بالذكرى الـ70 لإقامة إسرائيل.

وتابع:"يعكف ميسي حاليا على تصوير حملة مع 2 من عارضات الأزياء الإسرائيليات لتسويق هاتف ذكى بتطوير شركة إسرائيلية يمكن الدفع المضمون".