كندة علوش تحتفل بعيد ميلاد عمرو يوسف بطريقة رومانسية

احتفلت الفنانة السورية كندة علوش بعيد ميلاد زوجها، الفنان المصري عمرو يوسف بشكل رومانسي، وحرصت على تهنئته مع محبيها عبر "إنستغرام"، بصورة حميمية، ظهرت فيها تمنحه قبلة دافئة.
كندة غازلت زوجها الذي أكمل عامه الـ37 بتعليق مميز كتبت فيه: "كل سنة وأنت أحلى حاجة في حياتي.. ربنا يحقق لك كل الي بتحلم بيه واكتر"، فيما انهال جمهور الزوجين على الصورة بتعليقات هنئوا فيها عمرو بعيد ميلاده، متمنيين له مزيد من النجاح والتوفيق، كما تمنوا للثنائي الحب والسعادة الدائمة.
يُذكر أن كندة علوش وعمرو يوسف احتفلا بزفافهما يناير/كانون الثاني الماضي مرتين، الأولى كانت في حفل أسري بفندق "فيرمونت نايل" سيتي في القاهرة، والثانية كانت بحفل ضخم حضره باقة من ألمع نجوم الوطن العربي بفندق "كتراكت" في أسوان.
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نشرت المغنية الأميركية بلاك شاينا، صورًا لها مع أطفالها كينغ كايرو (5 أعوام)، و دريم (13 شهرا)، بقبعات عيد الميلاد الرائعة، وأخذت شاينا استراحة من واجبات الأمومة، وخرجت للاستمتاع مع أصدقائها قبل عطلة نهاية الأسبوع في عيد الميلاد، يوم الجمعة في مدينة كاليفورنيا، وجذبت عارضة الأزياء البالغة من العمر 29 عاما، الأنظار إليها بإطلالتها المثيرة حيث ظهرت بإطلالة سوداء بالكامل، وارتدت زي راكب الدراجة النارية الأنيق، لتلتقي بأصدقائها في الملهي الليلي "Poppy"، في ويست هوليوود، كاليفورنيا. وخرجت شاينا بشعرها الملون بالأزرق حديثا، مع أظافرها التي أضافت لها طلاء الأظافر الذهبي، وقد أضافت الأحذية الطويلة المطرزة بالزهور الملونة إلى سترتها السوداء المطابقة لنفس الزخارف المطرزة، وأكملت نجمة التليفزيون إطلالتها بمكياج دراماتيكي مع ظلال العيون الدخاني الرمادي، والرموش الكثيفة. وشاركت شاينا معجبيها على "سناب تشات"، أخيرًا، بعض اللقطات لها مع أطفالها دريم وكينغ
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