رجب طيب أردوغان يخصّ سودانيًا بزيارته في بيته

خصّ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مواطنًا سودانيًا بزيارته في بيته بالخرطوم، خلال زيارته الأخيرة إلى السودان، والمواطن هو الفاتح علي حسنين، الطبيب والناشط الخيري الإسلامي، والذي ذاع صيته إبان أحداث البوسنة، وكان من المقربين والمستشارين لدى الرئيس البوسني علي عزت بيغوفيتش.
وولد حسنين، في مدينة كركوج بولاية سنار في السودان عام 1946، وتخرج من كلية الطب بجامعة بلغراد، ودرس الطب أيضا في النمسا، وقام بتأسيس اتحاد طلاب المسلمين في شرق أوروبا، والمجلس الإسلامي لشرق أوروبا، والمدرسة العليا بإقليم بيهاج في البوسنة، ومدرسة الغازي علي عزت بك باستانبول، وكالة إغاثة العالم الثالث في فيينا في النمسا، ويقال إن وكالة إغاثة العالم الثالث، كان لها فضل كبير في "إنشاء دولة البوسنة والهرسك، ودعم الوجود الإسلامي في شرق أوروبا خاصة، في كل من ألبانيا وكوسوفو".
واللافت أن الفاتح حسنين (71 عامًا) تسلم رئاسة البوسنة بشكل مؤقت، إبان حصار الصرب للرئيس بيجوفيتش، وفي فترة إقامته بالبوسنة، تعرف الفاتح على بيجوفيتش، وساهما في إحياء "الصحوة الإسلامية"، وأكّد الباحث الفلسطيني، أسامة الأشقر، الذي يقيم في السودان، وأحد من حضروا لقاء أردوغان والفاتح حسنين بمنزل الأخير، أنّ علاقة قديمة كانت تجمع بين الرئيس التركي وصديقه السوداني.
وقال الأشقر إن الفاتح حسنين طلب من أردوغان الدعاء، إلا أن الأخير رفض، وقال له "ادع ونحن نؤمن وراءك"، وتابع أن أردوغان تناول طعام العشاء في منزل الفاتح حسنين، واعترض بدعابة على وزن الأخير الزائد، مطالبا إياه بممارسة الرياضة رغم بلوغه سن السبعين، ولفت إلى أن خبر زيارة أردوغان لمنزل حسنين تسرب في الحي الذي يقطن فيه الأخير، فتجمع الناس لانتظار الرئيس التركي عند الخروج بقصد التقاط صور تذكارية معه.
GMT 00:41 2017 الأربعاء ,15 شباط / فبرايرأردوغان يشكر خادم الحرمين والشعب السعودي على حسن الاستقبال
GMT 00:02 2017 الجمعة ,20 كانون الثاني / ينايرنائبة تقيد نفسها احتجاجًا على "صلاحيات أردوغان"
GMT 12:42 2016 الجمعة ,11 تشرين الثاني / نوفمبرالروائية أصلي أردوغان تواجه عقوبة المؤبد في تركيا
GMT 11:33 2016 الثلاثاء ,23 آب / أغسطسأردوغان يشارك في ختمة جماعية للقرآن على أرواح قتلى الانقلاب
GMT 12:10 2016 الثلاثاء ,07 حزيران / يونيوأردوغان يشارك في تشييع جنازة محمد علي كلاي
كشفت مصادر صحافية أن النجمة الشابة ليندسي لوهان، تعاني حاليا من أزمة سداد ديون قيمتها 100 ألف دولار مستحقة عليها، والتي علقت عليها بأنها "لم تقترف أي خطأ لتخلف ورائها هذا المبلغ الضخم المستحق دفعه للحكومة الأميركية". كشفت مجلة "ذا بلاست" عن تخلف النجمة العالمية البالغة من العمر 31 عاما، عن دفع الضرائب المُستحقّة عليها في كل من عام 2010 و2014 و 2015، حيث وصلت قيمة المَبلغ المُتراكم إلى 100.710 ألف دولار، الأمر الذي دفع المسؤولين الفيدراليين في الحكومة الأميركية إلى تطبيق حجز ضريبي عليها. ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية قالت مصادر إن هذا الرقم أدى إلى قيام مسئولين اتحاديين بإصدار امتياز ضرائب على الممثلة التي دافعت عن نفسها بهذا الشأن، مشيرة إلى أن موظفتها المسؤولة عن حساباتها الشخصية في لوس انجلوس هي من كانت وراء هذا الخطأ، فخلال الفترة الزمنية
أرسل تعليقك