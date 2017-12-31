الظهور الأول للأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز بعد إطلاق سراحه

التقى الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، وزير الحرس الوطني السابق، وابن ملك السعودية السابق،فى أول ظهور له، منذ الإفراج عنه بعد اتهامه في قضايا فساد، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال إطلاق إحدى الفعاليات الرياضية

وبينت لقطات تلفزيونية من البث المباشر لحفل سباق نادي الفروسية الكبير، الأمير متعب وهو يتقدم مستقبلي ولي العهد السعودي لدى وصوله إلى الحفل، ولدى وصول بن سلمان إلى نادي الفروسية في الجنادرية، استقبله الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، وعدد من الأمراء والمسؤولين.

ودار حديث جانبي أمام عدسات الكاميرات هو الأول من نوعه بين الأميرين محمد ومتعب، حيث أظهرت المشاهد الأمير متعب وهو يمسك بيد الأمير محمد ويحادثه لثوانٍ قبل أن يبادله ولي العهد الحديث، في حين أظهرت لقطات أخرى الأميرين وهما مبتسمان.