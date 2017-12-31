الظهور الأول للأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز بعد إطلاق سراحه

التقى الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، وزير الحرس الوطني السابق، وابن ملك السعودية السابق،فى أول ظهور له، منذ الإفراج عنه بعد اتهامه في قضايا فساد، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال إطلاق إحدى الفعاليات الرياضية
وبينت لقطات تلفزيونية من البث المباشر لحفل سباق نادي الفروسية الكبير، الأمير متعب وهو يتقدم مستقبلي ولي العهد السعودي لدى وصوله إلى الحفل، ولدى وصول بن سلمان إلى نادي الفروسية في الجنادرية، استقبله الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، وعدد من الأمراء والمسؤولين.
ودار حديث جانبي أمام عدسات الكاميرات هو الأول من نوعه بين الأميرين محمد ومتعب، حيث أظهرت المشاهد الأمير متعب وهو يمسك بيد الأمير محمد ويحادثه لثوانٍ قبل أن يبادله ولي العهد الحديث، في حين أظهرت لقطات أخرى الأميرين وهما مبتسمان.
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ظهرت الفنانة العالمية جينيفر لوبيز، مع صديقها لاعب البيسبول أليكس رودريجيز، وهما في طريقهما لتناول الغداء في أحد المطاعم الأميركية في ولاية كاليفورنيا، يوم الجمعة، حيث جذبت عدسات المصورين بإطلالتها الأنيقة، مرتدية بلوفر مخطط من الألوان المحايدة، ونسقته مع سروال واسع من الجينز عالي الخصر. وأضافت النجمة الشهيرة البالغة من العمر 48 عامًا، زوجًا من الأحذية السوداء المفتوحة ذات كعب عال، ما أضاف بعضًا من السنتيمترات إلى طولها، وأكملت المغنية العالمية إطلالتها بحقيبة يد جلدية سوداء، وبعض من الخواتم، بالإضافة إلى الأقراط الدائرية، والنظارات الشمسية، واختارت أن ترفع شعرها على شكل كعكة والذي ناسب مكياجها البرونزي اللامع، إضافة إلى أحمر الشفاة الوردي. وظهرت جنيفر لوبيز، التي تعد من أكثر الأزواج الناجحة، برفقة حبيبها رودريجيز، البالغ من العمر 42 عامًا، والذي اتبع خطاها في الأناقة، حيث ارتدى سروالًا من الجينز الابيض، وقميصًا
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