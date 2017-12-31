تعليق صادم من والد أصغر عريس في الفيوم

تداول عدد من النشطاء صورًا لأصغر عريس في محافظة الفيوم وهو يجلس بجوار فتاة بالغة، حيث قام ناشر الصورة بكتابة جملة ”مبروك أصغر عريس في الفيوم”، فيما أشعلت تلك الصورة مواقع التواصل الاجتماعي، وتوالت ردود الأفعال، وقام رئيس الوحدة المحلية لقرية ”مطول” التابعة لمركز إطسا باستدعاء والد الطفل لمعرفة الحقيقة.
ومن جانبه أكد والد الطفل أن نحلة ليس صغيرًا، حيث أنه يمكنه الزواج الآن، وأنه يعمل الآن معه على عربة لتوزيع الخضار، قائلًا: ” ابني راجل زي الحديد مثل أبوه تماما، وكسيب و بيعرف يجيب القرش من تحت ديل السمكة”، مؤكدًا أنه يرتبط بصداقة مع والد العروس ويريد توطيدها لتكوين أسرة جديدة بهذا النسب، وانه اختار تلك العروسة لنجله الذي وافق عليها.
وأشار محمد شعبان، رئيس الوحدة المحلية بقرية مطول والذي تقع فيه تلك الحالة، انه استدعى والد الطفل الذي أكد أنها خطوبة فقط، حيث ألزم والد الطفل على كتابة إقرار بعد زواج نجله إلا بعد بلوغه السن القانوني.
GMT 00:10 2017 الإثنين ,17 تموز / يوليوقصة مريم التي أصبحت "طبيبة" وهي في المرحلة الابتدائية
ظهرت الفنانة العالمية جينيفر لوبيز، مع صديقها لاعب البيسبول أليكس رودريجيز، وهما في طريقهما لتناول الغداء في أحد المطاعم الأميركية في ولاية كاليفورنيا، يوم الجمعة، حيث جذبت عدسات المصورين بإطلالتها الأنيقة، مرتدية بلوفر مخطط من الألوان المحايدة، ونسقته مع سروال واسع من الجينز عالي الخصر. وأضافت النجمة الشهيرة البالغة من العمر 48 عامًا، زوجًا من الأحذية السوداء المفتوحة ذات كعب عال، ما أضاف بعضًا من السنتيمترات إلى طولها، وأكملت المغنية العالمية إطلالتها بحقيبة يد جلدية سوداء، وبعض من الخواتم، بالإضافة إلى الأقراط الدائرية، والنظارات الشمسية، واختارت أن ترفع شعرها على شكل كعكة والذي ناسب مكياجها البرونزي اللامع، إضافة إلى أحمر الشفاة الوردي. وظهرت جنيفر لوبيز، التي تعد من أكثر الأزواج الناجحة، برفقة حبيبها رودريجيز، البالغ من العمر 42 عامًا، والذي اتبع خطاها في الأناقة، حيث ارتدى سروالًا من الجينز الابيض، وقميصًا
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