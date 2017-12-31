تعليق صادم من والد أصغر عريس في الفيوم

تداول عدد من النشطاء صورًا لأصغر عريس في محافظة الفيوم وهو يجلس بجوار فتاة بالغة، حيث قام ناشر الصورة بكتابة جملة ”مبروك أصغر عريس في الفيوم”، فيما أشعلت تلك الصورة مواقع التواصل الاجتماعي، وتوالت ردود الأفعال، وقام رئيس الوحدة المحلية لقرية ”مطول” التابعة لمركز إطسا باستدعاء والد الطفل لمعرفة الحقيقة.

ومن جانبه أكد والد الطفل أن نحلة ليس صغيرًا، حيث أنه يمكنه الزواج الآن، وأنه يعمل الآن معه على عربة لتوزيع الخضار، قائلًا: ” ابني راجل زي الحديد مثل أبوه تماما، وكسيب و بيعرف يجيب القرش من تحت ديل السمكة”، مؤكدًا أنه يرتبط بصداقة مع والد العروس ويريد توطيدها لتكوين أسرة جديدة بهذا النسب، وانه اختار تلك العروسة لنجله الذي وافق عليها.

وأشار محمد شعبان، رئيس الوحدة المحلية بقرية مطول والذي تقع فيه تلك الحالة، انه استدعى والد الطفل الذي أكد أنها خطوبة فقط، حيث ألزم والد الطفل على كتابة إقرار بعد زواج نجله إلا بعد بلوغه السن القانوني.