قريحة رجل أمن تجود بقصيدة شعرية في بيعة خادم الحرمين الشريفين

جادت قريحة الشاعر سلطان بن عبدالله الوسيدي الحربي، أحد منسوبي القوات المسلحة السعودية في مدينة الملك خالد العسكرية، بقصيدة شعرية حباً وولاء بمناسبة ذكرى البيعة الثالثة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- .

وقال "الحربي": "نظمت هذه القصيدة تجديداً للبيعة التي يفخر بها كل مواطن، وعلى السمع والطاعة والمنشط والمكرة نجدد البيعة لملكنا وولي عهدة محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله وأدامه ذخراً وفخراً لتلك المهمة التي تولاها.

وجاءت أبيات القصيدة النبطية كالتالي:

بمناسبة ذكراً علينا عظيمة

الله يديم الأمن ويعز سلمان

راع المواقف والحزم والعزيمة

أقولها من قلب وشعور ولسان

مَلِك مَلَك كل القلوب الفهيمة

من مبتدأ حكمه إليا وقتنا الآن

وستين عام من العصور القديمة

في حكمته وقيادتة خير وآمان

حكم بشرعٍ جعل ربي يديمة

في دين لكن فرق عن كل الأديان

في سنّة اللي سيرته مستقيمة

رسولنا الهادي نسل عَقب عدنان

مليكنا من جاه ماحدٍ يضيمه

له الفضل بعد الولي سر وإعلان

يقود الأمة كلها بتعليمة

قدوة وله هيبة وكلمة ومزبان

كم من بلد شاف الغبن والهظيمة

إليا زبن له كن شيئاً ولا كان

من راس منهو مايعرف الهزيمة

نجمٍ سطع نورة على كل الأوطان

وحّد قبايلها على شداد ريمة

عقب العداوه كلهم صاروا إخوان

قضى على أكبر كل فتنه ضخيمة

مافيه لافتنة ولا فيه عدوان

عبدالعزيز "الليث" حراً صريمة

لعل ماسوَّاه يجزى بغفران

ولعل روحة بالجنان النعيمة

بأعلا منازل عدن جنة وبستان

إدعوا لبو تركي صباح وعتيمة

وقبل الإقامة لابتدأ وقت الآذان

عقّب لنا ملوكٍ إعزاز وحشيمة

متوارثين المجد من طول الأزمان

أهل المكارم والقلوب الرحيمة

الله يجزى كل منهم بالإحسان

يابوفهد حكمتك دايم حكيمة

يحفظك من يحفظ نبيه سليمان

ولي عهدك بالمواقف صتيمة

محمد عسى الله يحفظه طير حوران

اخترت منهو له مكانة وقيمة

أسس خطط وانتج نتايج لها شان

حكيم مثلك والنوايا سليمة

ولاهي غريبة ياطويلين الأيمان

شبية جدة والأيادي كريمة

وبالطبع جدة والفعايل كحيلان

أمير لكن له صفاتٍ عديمة

ونعمٍ بابوسلمان والفعل برهان

وحنا نجدد بيعةٍ مستديمة

بيعة ولاء وعشق في كل الأحيان

البيعة اللي نعتبرها غنيمة

نجهر بها لأبو فهد وأبو سلمان