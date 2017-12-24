قريحة رجل أمن تجود بقصيدة شعرية في بيعة خادم الحرمين الشريفين
آخر تحديث GMT05:18:47
العرب اليوم -
العرب اليوم -
العرب اليوم -
الرئيسية » ناس في الأخبار

قريحة رجل أمن تجود بقصيدة شعرية في بيعة خادم الحرمين الشريفين

العرب اليوم -

العرب اليوم - قريحة رجل أمن تجود بقصيدة شعرية في بيعة خادم الحرمين الشريفين

الملك سلمان بن عبدالعزيز
الرياض - العرب اليوم

جادت قريحة الشاعر سلطان بن عبدالله الوسيدي الحربي، أحد منسوبي القوات المسلحة السعودية في مدينة الملك خالد العسكرية، بقصيدة شعرية حباً وولاء بمناسبة ذكرى البيعة الثالثة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- .

وقال "الحربي": "نظمت هذه القصيدة تجديداً للبيعة التي يفخر بها كل مواطن، وعلى السمع والطاعة والمنشط والمكرة نجدد البيعة لملكنا وولي عهدة محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله وأدامه ذخراً وفخراً لتلك المهمة التي تولاها.

وجاءت أبيات القصيدة النبطية كالتالي:

بمناسبة ذكراً علينا عظيمة
الله يديم الأمن ويعز سلمان
راع المواقف والحزم والعزيمة 
أقولها من قلب وشعور ولسان
مَلِك مَلَك كل القلوب الفهيمة
من مبتدأ حكمه إليا وقتنا الآن
وستين عام من العصور القديمة
في حكمته وقيادتة خير وآمان
حكم بشرعٍ جعل ربي يديمة
في دين لكن فرق عن كل الأديان
في سنّة اللي سيرته مستقيمة
رسولنا الهادي نسل عَقب عدنان
مليكنا من جاه ماحدٍ يضيمه
له الفضل بعد الولي سر وإعلان
يقود الأمة كلها بتعليمة
قدوة وله هيبة وكلمة ومزبان
كم من بلد شاف الغبن والهظيمة
إليا زبن له كن شيئاً ولا كان
من راس منهو مايعرف الهزيمة
نجمٍ سطع نورة على كل الأوطان
وحّد قبايلها على شداد ريمة
عقب العداوه كلهم صاروا إخوان
قضى على أكبر كل فتنه ضخيمة
مافيه لافتنة ولا فيه عدوان
عبدالعزيز "الليث" حراً صريمة
لعل ماسوَّاه يجزى بغفران
ولعل روحة بالجنان النعيمة
بأعلا منازل عدن جنة وبستان
إدعوا لبو تركي صباح وعتيمة
وقبل الإقامة لابتدأ وقت الآذان
عقّب لنا ملوكٍ إعزاز وحشيمة
متوارثين المجد من طول الأزمان
أهل المكارم والقلوب الرحيمة
الله يجزى كل منهم بالإحسان
يابوفهد حكمتك دايم حكيمة
يحفظك من يحفظ نبيه سليمان
ولي عهدك بالمواقف صتيمة
محمد عسى الله يحفظه طير حوران
اخترت منهو له مكانة وقيمة
أسس خطط وانتج نتايج لها شان
حكيم مثلك والنوايا سليمة
ولاهي غريبة ياطويلين الأيمان
شبية جدة والأيادي كريمة 
وبالطبع جدة والفعايل كحيلان
أمير لكن له صفاتٍ عديمة
ونعمٍ بابوسلمان والفعل برهان
وحنا نجدد بيعةٍ مستديمة
بيعة ولاء وعشق في كل الأحيان
البيعة اللي نعتبرها غنيمة
نجهر بها لأبو فهد وأبو سلمان

ناس في الأخبار
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

قريحة رجل أمن تجود بقصيدة شعرية في بيعة خادم الحرمين الشريفين قريحة رجل أمن تجود بقصيدة شعرية في بيعة خادم الحرمين الشريفين



أخبار ذات صلة

GMT 05:27 2017 السبت ,23 كانون الأول / ديسمبر

السعوديون يجددون البيعة لخادم الحرمين في الذكرى الثالثة لتوليه مقاليد الحكم
العرب اليوم - السعوديون يجددون البيعة لخادم الحرمين في الذكرى الثالثة لتوليه مقاليد الحكم

GMT 01:00 2017 الخميس ,21 كانون الأول / ديسمبر

الملك سلمان يهنئ "آلان بيرسيه" بمناسبة انتخابه رئيسًا للاتحاد السويسري
العرب اليوم - الملك سلمان يهنئ "آلان بيرسيه" بمناسبة انتخابه رئيسًا للاتحاد السويسري

GMT 05:18 2017 الأربعاء ,20 كانون الأول / ديسمبر

برقيتان من أمير الرياض للملك وولي العهد للتهنئة بـ"الموازنة العامة"
العرب اليوم - برقيتان من أمير الرياض للملك وولي العهد للتهنئة بـ"الموازنة العامة"

GMT 05:12 2017 الثلاثاء ,19 كانون الأول / ديسمبر

الملك سلمان يكرم الفائزين بجائزة المؤسس للكتاب
العرب اليوم - الملك سلمان يكرم الفائزين بجائزة المؤسس للكتاب

GMT 05:48 2017 السبت ,16 كانون الأول / ديسمبر

وكيل إمارة القصيم ينقل تعازي القيادة لأسرة الشهيد النقيب المقبل
العرب اليوم - وكيل إمارة القصيم ينقل تعازي القيادة لأسرة الشهيد النقيب المقبل

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

قريحة رجل أمن تجود بقصيدة شعرية في بيعة خادم الحرمين الشريفين قريحة رجل أمن تجود بقصيدة شعرية في بيعة خادم الحرمين الشريفين



المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

أكملت إطلالتها بمكياج دراماتيكي ورموش كثيفة

بلاك شاينا تتألّق في سترة سوداء مع حذاء طويل

كاليفورنيا - ريتا مهنا

نشرت المغنية الأميركية بلاك شاينا، صورًا لها مع أطفالها كينغ كايرو (5 أعوام)، و دريم (13 شهرا)، بقبعات عيد الميلاد الرائعة، وأخذت شاينا استراحة من واجبات الأمومة، وخرجت للاستمتاع مع أصدقائها قبل عطلة نهاية الأسبوع في عيد الميلاد، يوم الجمعة في مدينة كاليفورنيا، وجذبت عارضة الأزياء البالغة من العمر 29 عاما، الأنظار إليها بإطلالتها المثيرة حيث ظهرت بإطلالة سوداء بالكامل، وارتدت زي راكب الدراجة النارية الأنيق، لتلتقي بأصدقائها في الملهي الليلي "Poppy"، في ويست هوليوود، كاليفورنيا. وخرجت شاينا بشعرها الملون بالأزرق حديثا، مع أظافرها التي أضافت لها طلاء الأظافر الذهبي، وقد أضافت الأحذية الطويلة المطرزة بالزهور الملونة إلى سترتها السوداء المطابقة لنفس الزخارف المطرزة، وأكملت نجمة التليفزيون إطلالتها بمكياج دراماتيكي مع ظلال العيون الدخاني الرمادي، والرموش الكثيفة. وشاركت شاينا معجبيها على "سناب تشات"، أخيرًا، بعض اللقطات لها مع أطفالها دريم وكينغ

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 08:41 2017 الأحد ,24 كانون الأول / ديسمبر

ميلانيا ترامب لا تختار ملابسها بشكل يتناسب مع مكانتها
العرب اليوم - ميلانيا ترامب لا تختار ملابسها بشكل يتناسب مع مكانتها

GMT 08:59 2017 الأحد ,24 كانون الأول / ديسمبر

تعرف على أفضل الواجهات التي جذبت السياح في 2017
العرب اليوم - تعرف على أفضل الواجهات التي جذبت السياح في 2017

GMT 04:50 2017 الإثنين ,25 كانون الأول / ديسمبر

منزل كارين بول يجمع بين شغفها الموسيقي والديكورات العصرية
العرب اليوم - منزل كارين بول يجمع بين شغفها الموسيقي والديكورات العصرية

GMT 06:22 2017 الأحد ,24 كانون الأول / ديسمبر

جونسون يهاجم موسكو لمحاولة تخريب الانتخابات في بريطانيا
العرب اليوم - جونسون يهاجم موسكو لمحاولة تخريب الانتخابات في بريطانيا

GMT 04:58 2017 الإثنين ,25 كانون الأول / ديسمبر

صحيفة "لوس أنغلوس تايمز" تتعرض الانتقادات من رواد "تويتر"
العرب اليوم - صحيفة "لوس أنغلوس تايمز" تتعرض الانتقادات من رواد "تويتر"

GMT 07:07 2017 السبت ,23 كانون الأول / ديسمبر

جيجي حديد تتألّق بملابس بيضاء من الرأس إلى أخمص القدمين
العرب اليوم - جيجي حديد تتألّق بملابس بيضاء من الرأس إلى أخمص القدمين

GMT 06:07 2017 السبت ,23 كانون الأول / ديسمبر

فندق جديد لإقامة رخيصة ومريحة في نيويورك
العرب اليوم - فندق جديد لإقامة رخيصة ومريحة في نيويورك

GMT 00:51 2017 الأحد ,24 كانون الأول / ديسمبر

النمري يؤكد أنّ شجرة الميلاد أهم رموز الاحتفال بالأعياد
العرب اليوم - النمري يؤكد أنّ شجرة الميلاد أهم رموز الاحتفال بالأعياد

GMT 02:24 2017 السبت ,23 كانون الأول / ديسمبر

بوتين وأردوغان يناقشان قرار الأمم المتحدة بشأن القدس
العرب اليوم - بوتين وأردوغان يناقشان قرار الأمم المتحدة بشأن القدس

GMT 02:50 2017 الأحد ,24 كانون الأول / ديسمبر

الرئيس ترامب يقدّم أقلام توقيع مشاريع القوانين إلى الصحافيين
العرب اليوم - الرئيس ترامب يقدّم أقلام توقيع مشاريع القوانين إلى الصحافيين

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 03:36 2017 الجمعة ,22 أيلول / سبتمبر

دراسة تؤكد أنّ 4 من أصل 5 نساء لا يصلن إلى الذروة
العرب اليوم - دراسة تؤكد أنّ 4 من أصل 5 نساء لا يصلن إلى الذروة

GMT 05:01 2017 الأحد ,15 تشرين الأول / أكتوبر

دراسة تؤكد أن الضرب على الأرداف خلال الممارسة الجنسية يُقلل من التوتر
العرب اليوم - دراسة تؤكد أن الضرب على الأرداف خلال الممارسة الجنسية يُقلل من التوتر

GMT 03:28 2017 السبت ,16 أيلول / سبتمبر

دراسة جديدة تكشف عن أخطر الأوضاع الجنسية
العرب اليوم - دراسة جديدة تكشف عن أخطر الأوضاع الجنسية

GMT 23:29 2017 الخميس ,12 تشرين الأول / أكتوبر

عبارات مثيرة قوليها لزوجكِ خلال العلاقة
العرب اليوم - عبارات مثيرة قوليها لزوجكِ خلال العلاقة

GMT 20:29 2017 السبت ,09 أيلول / سبتمبر

ثكنات معسكرات الجيش النرويجي تضم الرجال والنساء معًا
العرب اليوم - ثكنات معسكرات الجيش النرويجي تضم الرجال والنساء معًا

GMT 12:22 2017 الخميس ,05 تشرين الأول / أكتوبر

مشكلات صحية تواجهها المرأة بسبب ممارسة الجنس
العرب اليوم - مشكلات صحية تواجهها المرأة بسبب ممارسة الجنس

GMT 20:03 2017 الأربعاء ,20 أيلول / سبتمبر

3 شباب يحاولون قتل رجل بعد معرفتهم بزواجه من والدتهم
العرب اليوم - 3 شباب يحاولون قتل رجل بعد معرفتهم بزواجه من والدتهم

GMT 20:59 2017 الثلاثاء ,10 تشرين الأول / أكتوبر

مرتضى منصور قرر منح عضوية الزمالك للشاب الباكي بمباراة الكونغو
العرب اليوم - مرتضى منصور قرر منح عضوية الزمالك للشاب الباكي بمباراة الكونغو

GMT 17:42 2017 الأحد ,10 أيلول / سبتمبر

السيطرة على حريق نشب داخل محل تجاري في حي العتيبية
العرب اليوم - السيطرة على حريق نشب داخل محل تجاري في حي العتيبية

GMT 16:57 2017 السبت ,11 تشرين الثاني / نوفمبر

حادثة اغتصاب جماعي لفتاة تهز محافظة المثنى في العراق
العرب اليوم - حادثة اغتصاب جماعي لفتاة تهز محافظة المثنى في العراق

GMT 12:09 2017 الأحد ,17 أيلول / سبتمبر

3 شروط للزواج بفتيات دار التربية الاجتماعية في جدة
العرب اليوم - 3 شروط للزواج بفتيات دار التربية الاجتماعية في جدة

GMT 22:12 2017 الخميس ,12 تشرين الأول / أكتوبر

محمد عبد الرحمن يسافر إلى باريس لدعم المرشح القطري لـ"اليونسكو"
العرب اليوم - محمد عبد الرحمن يسافر إلى باريس لدعم المرشح القطري لـ"اليونسكو"

GMT 04:58 2017 الأحد ,27 آب / أغسطس

مايا خليفة تسخر من تهديدات "داعش" لها
العرب اليوم - مايا خليفة تسخر من تهديدات "داعش" لها

GMT 20:18 2017 الجمعة ,10 تشرين الثاني / نوفمبر

مصرية تطلب الطلاق من زوجها لبيعه جسده مقابل المال
العرب اليوم - مصرية تطلب الطلاق من زوجها لبيعه جسده مقابل المال

GMT 18:25 2017 السبت ,23 أيلول / سبتمبر

اكتشاف دواء جديد للتغلب على مشكلة سرعة القذف
العرب اليوم - اكتشاف دواء جديد للتغلب على مشكلة سرعة القذف

GMT 11:10 2017 السبت ,09 أيلول / سبتمبر

5 مواقف فتحت النار على سهير رمزي بعد خلع الحجاب
العرب اليوم - 5 مواقف فتحت النار على سهير رمزي بعد خلع الحجاب

GMT 12:55 2017 السبت ,30 أيلول / سبتمبر

مصر تسقط قرارًا حول الخدمة العسكرية
العرب اليوم - مصر تسقط قرارًا حول الخدمة العسكرية

GMT 19:46 2017 الأحد ,08 تشرين الأول / أكتوبر

أبو تريكة يوجه التهنئة لمنتخب مصر بعد التأهل لكأس العالم
العرب اليوم - أبو تريكة يوجه التهنئة لمنتخب مصر بعد التأهل لكأس العالم

GMT 19:51 2017 السبت ,18 تشرين الثاني / نوفمبر

اغتصاب جماعي لسيدة في ليبيا وتصويرها أمام زوجها وابتزازه بالفيديو
العرب اليوم - اغتصاب جماعي لسيدة في ليبيا وتصويرها أمام زوجها وابتزازه بالفيديو

GMT 13:07 2017 الإثنين ,18 أيلول / سبتمبر

السرطان ينهي حياة فتاة أميركية قبل زفافها بأسبوعين
العرب اليوم - السرطان ينهي حياة فتاة أميركية قبل زفافها بأسبوعين

GMT 00:04 2017 الإثنين ,25 أيلول / سبتمبر

الايقاع بشبكة لتبادل الزوجات على الانترنت بعد القبض على موظف
العرب اليوم - الايقاع بشبكة لتبادل الزوجات على الانترنت بعد القبض على موظف

GMT 20:49 2017 السبت ,18 تشرين الثاني / نوفمبر

إخراج ثعبان من رجل صيني دخل من مؤخرته ووصل لأمعائه
العرب اليوم - إخراج ثعبان من رجل صيني دخل من مؤخرته ووصل لأمعائه

GMT 08:08 2017 الإثنين ,09 تشرين الأول / أكتوبر

خبراء يكشفون عن الفرق بين مشاعر الحب والشهوة
العرب اليوم - خبراء يكشفون عن الفرق بين مشاعر الحب والشهوة

GMT 00:33 2017 الأحد ,29 تشرين الأول / أكتوبر

الكشف عن زواج ياسمين صبري هو السر وراء طلاقها
العرب اليوم - الكشف عن زواج ياسمين صبري هو السر وراء طلاقها

GMT 09:36 2017 السبت ,28 تشرين الأول / أكتوبر

4 طرق مميّزة تحفّز الشريكين على ممارسة الجنس بشغف
العرب اليوم - 4 طرق مميّزة تحفّز الشريكين على ممارسة الجنس بشغف
 
العرب اليوم - العرب اليوم - العرب اليوم - العرب اليوم - العرب اليوم -
arabstoday arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab