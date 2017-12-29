طلاب سعوديون يصممون جهازًا يسمح بتحويل الرياح لطاقة كهربائية

صمّم عدد من الطلاب السعوديين بمدينة الجبيل الصناعية جهازًا يسمح باستغلال سرعة الرياح المصاحبة لحركة المركبات الآلية في إنتاج الكهرباء لتزويد السيارات الكهربائية بالطاقة، وذلك كجزء من برنامج نيل شهادة البكالوريوس في تقنية الهندسة الكهربائية بكلية الجبيل الصناعية.
وفي التفاصيل: تطلب مشروع الطلبة القيام بأخذ قياسات الرياح المصاحبة لحركة القطارات السريعة على أحد الخطوط العاملة في المنطقة الشرقية، التي تديرها الشركة السعودية للخطوط الحديدية وتحليلها وتقدير مدى الاستفادة منها في توليد الطاقة.
وأعلنت الشركة السعودية للخطوط الحديدية بالمنطقة الشرقية تعاونها مع طلبة المشروع، وذلك بمساعدتهم في تثبيت حساسات الرياح على جانبَي مسار الخط الحديدي الواصل بين مدينتي الدمام والهفوف، وأخذ القياسات المطلوبة، إضافة إلى تخصيص فريق عمل لمساعدتهم في إتمام عملهم بنجاح.
وينقسم مشروع الطلاب السعوديين إلى قسمين أساسيين: الأول هو تصميم جهاز يتم تركيبه أعلى السيارات الكهربائية يقوم بتحويل طاقة الرياح المصاحبة لحركة السيارة إلى طاقة كهربية تتم بها تغذية بطارية السيارة الكهربية لإطالة عمر المسافة التي تقطعها السيارة قبل إعادة شحن البطارية، والثاني هو تركيب أجهزة لقياس سرعة الهواء المصاحب لحركة القطارات وتحليل القدرة الكهربية المتاحة؛ تمهيداً لتركيب توربينات توليد كهرباء على جانبي خطوط سير القطارات وتغذيتها بالكهرباء المنتجة من هذه التوربينات.
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شاركت المغنية بيونسيه نولز، البالغة 36 عاما، الجمهور بسلسلة من الصور المستوحاة من الماضي التي تظهر أناقتها في قصة جديدة للشعر، واستعانت نولز بزوجها جاي زي، البالغ 48 عاما، لالتقاط بعض صورها على متن قارب، وأيضا في مطار ميامي، فلوريدا. وكان شعرها القصير المجعد نجم المعرض اذ طرحت سلسلة من الأزياء لمدونتها لايف ستايل. وعلى قارب مع أفق خلابة، تم التقاط صورًا لبيونسيه وهي ترتدي ثوبًا شفافًا شبة عاري مغطى بنقاط البولكا السوداء الحساسة ومزخرف بتطريز أسود من الأمام، وأظهرت نولز أرجلها الطويلة وارتدت زوجًا من الكعوب السوداء اللامعة. وعلى مدار عقد من الزمن تأكد الزوج العاشق جاي زي من التقاط العديد من الصور لزوجته على هاتفة الاي فون، وحملت بينوسيه حقيبة سوداء فخمة أثناء التقاط صورة لها أمام جدار أبيض. وتحولت بيونسيه إلى مدرجها الشخصي في سلسلة أخرى من الصور.
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