حقق الطالب "ماجد بن عبدالله مرزوق الطويرقي" المركز الأول من بين 22 دولة على مستوى العالم، ضمن المشاركة في "مسابقة الخوارزمي الصغير" الخاصة بالحسابات الذهنية في مادة الرياضيات، والتي أقيمت في جوهانسبيرج بدولة جنوب إفريقيا.
وفي التفاصيل، يدرس الطالب "الطويرقي" بالصف الثالث في متوسطة الخندق بمحافظة الطائف، حيث سبقَ له المُشاركة ثلاث سنوات سابقة، كانت الأولى في منافسات المسابقة بلوس أنجلوس، ثم أعقبها بالمشاركة في أمريكا، ثم الثالثة العام الماضي بكوريا، وحقق من خلالها المركز الثالث، حينها بدأت قصة الحلم لديه بتحقيق المركز الأول وإصراره على ذلك، وتمكن بفضلٍ من الله من تحقيقه اليوم في المسابقة بجنوب إفريقيا، رافعاً بذلك علم المملكة العربية السعودية عالياً وهو يحصد المركز الأول بالمسابقة، وكله سعادة وفرح، مؤكداً استمرار التميز وتنمية العقول لشباب هذه البلاد الطاهرة والتي دائماً ما تتواجد بمحافل التميز على مستوى العالم.
وبارك الجميع لوالد الطالب الفائز "ماجد" من خلال اتصال هاتفي، "عبدالله بن مرزوق الطويرقي"، الذي قال: تلقيت نبأ فوز ابني "ماجد" قبل صلاة المغرب اليوم وأنا في الطائف، حيث كان قد رافق ابني في سفره للمشاركة والدته وخاله، وشعرت وقتها بالفرحة والسعادة ليس لأن ابني حقق ذلك التميز والمركز الأول فقط، ولكن لعلو كعب المملكة في مراكز التميز بالمحافل الدولية، وهذا ما يزيدنا فخراً ويدفعنا لتشجيع أبنائنا وتقديمهم لمثل هذه الميادين باسم بلادنا المملكة العربية السعودية.
وأعرب "الطويرقي" عن شكره لكل من ساهم في هذا الإنجاز وحفزَ وشجعَ "ماجد"، وخصَ بالشكر مدرسة الخندق المتوسطة وأبي بن كعب، متمثلةً في قائدها "عبيد النفيعي" وذلك على ما سهلوه ويسروه للطالب، كما شكرَ "سبق" على تواصلها ودعمها الإعلامي لمثل هذه الكفاءات من أبنائنا الطلاب.
يُشار إلى أن الطالب "ماجد الطويرقي" الحائز على المركز الأول في مسابقة الخوارزمي الصغير، يصل بإذن الله لمطار الطائف الدولي عن طريق دبي ظهر يوم بعد غدٍ السبت، ويتوقع أن يحظى باستقبال كبير يحضره مسؤولو التعليم بالمحافظة.
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شاركت المغنية بيونسيه نولز، البالغة 36 عاما، الجمهور بسلسلة من الصور المستوحاة من الماضي التي تظهر أناقتها في قصة جديدة للشعر، واستعانت نولز بزوجها جاي زي، البالغ 48 عاما، لالتقاط بعض صورها على متن قارب، وأيضا في مطار ميامي، فلوريدا. وكان شعرها القصير المجعد نجم المعرض اذ طرحت سلسلة من الأزياء لمدونتها لايف ستايل. وعلى قارب مع أفق خلابة، تم التقاط صورًا لبيونسيه وهي ترتدي ثوبًا شفافًا شبة عاري مغطى بنقاط البولكا السوداء الحساسة ومزخرف بتطريز أسود من الأمام، وأظهرت نولز أرجلها الطويلة وارتدت زوجًا من الكعوب السوداء اللامعة. وعلى مدار عقد من الزمن تأكد الزوج العاشق جاي زي من التقاط العديد من الصور لزوجته على هاتفة الاي فون، وحملت بينوسيه حقيبة سوداء فخمة أثناء التقاط صورة لها أمام جدار أبيض. وتحولت بيونسيه إلى مدرجها الشخصي في سلسلة أخرى من الصور.
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