اختيار العتيبي سفيرًا للجمعية الأميركية للأحياء الدقيقة في السعودية

أعلنت الجمعية الأميركية للأحياء الدقيقة مؤخرًا، اختيارها للمبتعث لمرحلة الدكتوراه "سليمان بن محمد العجل العتيبي" كأول سفير شاب لها في السعودية؛ حيث يعتبر هذا التعيين تعيينًا رفيع المستوى في أعراف الجمعية.
سفير الجمعية الأمريكية للأحياء الدقيقة "سليمان العتيبي"، هو مبتعث من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء لدرجة الدكتوراه في جامعة كوبنهاجن العريقة، في تخصص "البكتيريا الجزيئية وعلم العدوى"؛ حيث يتركز عمله البحثي بشكلٍ دقيق في دراسة وفهم سلوك البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية.
اختيار "العتيبي" كأول سفير شاب للجمعية الأمريكية للأحياء الدقيقة في السعودية، ليكون واحدًا من ضمن ستة سفراء على مستوى العالم العربي، وواحدًا من ضمن 80 سفيرًا على مستوى العالم، وذلك يرمي إلى تعزيز التعاون بين الجمعية الأمريكية للأحياء الدقيقة وبين علماء العلوم الشباب على مستوى العالم.
ويتركز عمل "العتيبي" كسفير في تعزيز التعاون بين السعودية والجمعية الأمريكية للأحياء الدقيقة، وكذلك تعزيز مشاركة العلم والمعرفة بين الجمعية والعلماء الشباب في السعودية، والعمل أيضًا على تطويرهم، وذلك بعقد الدورات وورش العمل في السعودية بدعم من الجمعية الأمريكية للأحياء الدقيقة.
وشكرَ "العتيبي" بدوره عبر "سبق" الهيئة العامة للغذاء والدواء على دعمها اللامحدود له ولباقي زملائه المبتعثين خلال مرحلة الابتعاث وتهيئتها لكافة السبل الممكنة والمساعدة على تميزهم وتطويرهم.
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شاركت المغنية بيونسيه نولز، البالغة 36 عاما، الجمهور بسلسلة من الصور المستوحاة من الماضي التي تظهر أناقتها في قصة جديدة للشعر، واستعانت نولز بزوجها جاي زي، البالغ 48 عاما، لالتقاط بعض صورها على متن قارب، وأيضا في مطار ميامي، فلوريدا. وكان شعرها القصير المجعد نجم المعرض اذ طرحت سلسلة من الأزياء لمدونتها لايف ستايل. وعلى قارب مع أفق خلابة، تم التقاط صورًا لبيونسيه وهي ترتدي ثوبًا شفافًا شبة عاري مغطى بنقاط البولكا السوداء الحساسة ومزخرف بتطريز أسود من الأمام، وأظهرت نولز أرجلها الطويلة وارتدت زوجًا من الكعوب السوداء اللامعة. وعلى مدار عقد من الزمن تأكد الزوج العاشق جاي زي من التقاط العديد من الصور لزوجته على هاتفة الاي فون، وحملت بينوسيه حقيبة سوداء فخمة أثناء التقاط صورة لها أمام جدار أبيض. وتحولت بيونسيه إلى مدرجها الشخصي في سلسلة أخرى من الصور.
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