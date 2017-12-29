أمير جازان بالنيابة يزور الأطفال مرضى القلب بعد إجراء 54 عملية لهم

اطمأن أمير منطقة جازان بالإنابة، الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز آل سعود، على صحة الأطفال الذين تم إجراء عمليات قلب لهم بمستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان.

وقد أجريت ٥٤ عملية قلب ١٢ جراحة قلب مفتوح و ٤٢ عملية قسطرة قلبية، وجميع الحالات بحالة صحية مستقرة ويعتبر هذا الإنجاز الأول على مستوى المنطقة.

وكان ذلك بالتعاون بين صحة جازان وصحة القصيم بوجود فريق طبي متخصص في جراحة القلب للأطفال من مركز الأمير سلطان لطب وجراحة القلب بالقصيم، ويتكون الفريق الطبي من ٣٣ متخصصاً من استشاريي جراحة قلب الأطفال، واستشاري عناية مركزة بالإضافة للطاقم التمريضي والفني، بالإضافة لكوادر قسم جراحة القلب بالمستشفى.