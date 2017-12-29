أمير جازان بالنيابة يزور الأطفال مرضى القلب بعد إجراء 54 عملية لهم

اطمأن أمير منطقة جازان بالإنابة، الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز آل سعود، على صحة الأطفال الذين تم إجراء عمليات قلب لهم بمستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان.
وقد أجريت ٥٤ عملية قلب ١٢ جراحة قلب مفتوح و ٤٢ عملية قسطرة قلبية، وجميع الحالات بحالة صحية مستقرة ويعتبر هذا الإنجاز الأول على مستوى المنطقة.
وكان ذلك بالتعاون بين صحة جازان وصحة القصيم بوجود فريق طبي متخصص في جراحة القلب للأطفال من مركز الأمير سلطان لطب وجراحة القلب بالقصيم، ويتكون الفريق الطبي من ٣٣ متخصصاً من استشاريي جراحة قلب الأطفال، واستشاري عناية مركزة بالإضافة للطاقم التمريضي والفني، بالإضافة لكوادر قسم جراحة القلب بالمستشفى.
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شاركت المغنية بيونسيه نولز، البالغة 36 عاما، الجمهور بسلسلة من الصور المستوحاة من الماضي التي تظهر أناقتها في قصة جديدة للشعر، واستعانت نولز بزوجها جاي زي، البالغ 48 عاما، لالتقاط بعض صورها على متن قارب، وأيضا في مطار ميامي، فلوريدا. وكان شعرها القصير المجعد نجم المعرض اذ طرحت سلسلة من الأزياء لمدونتها لايف ستايل. وعلى قارب مع أفق خلابة، تم التقاط صورًا لبيونسيه وهي ترتدي ثوبًا شفافًا شبة عاري مغطى بنقاط البولكا السوداء الحساسة ومزخرف بتطريز أسود من الأمام، وأظهرت نولز أرجلها الطويلة وارتدت زوجًا من الكعوب السوداء اللامعة. وعلى مدار عقد من الزمن تأكد الزوج العاشق جاي زي من التقاط العديد من الصور لزوجته على هاتفة الاي فون، وحملت بينوسيه حقيبة سوداء فخمة أثناء التقاط صورة لها أمام جدار أبيض. وتحولت بيونسيه إلى مدرجها الشخصي في سلسلة أخرى من الصور.
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