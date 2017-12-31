توبا بويوكستون تتوجه إلى باريس برفقة توأمها

سافرت النجمة التركية توبا بويوكستون، الشهيرة بـ"لميس"، إلى فرنسا برفقة توأمها "مايا وتوبراك"، حيث فضلت أن تستقبل العام الجديد معهما، نافية ما أثير بشأن استعدادها للاحتفال بالعام الجديد مع حبيبها رجل الأعمال أوموت أفيرجان بشكل عملي، حيث ظهرت برفقة توأمها في مطار أتاتورك الدولي خلال استعدادهن للسفر، في الوقت الذي رجح فيه البعض أن يلاحقها حبيبها إلى باريس.
ويُذكر أن توبا بويوكستون أنجبت توأمها من زوجها السابق، النجم التركي أنور صايلاك الذي انفصلت عنه يونيو الماضي بعد 6 أعوام زواج، لتدخل في قصة حب جديدة مع رجل أعمال يُدعى أموت أفيرجان، كما بدأ أنور علاقة غرامية جديدة مع جوزدا يلماز، والتي عملت كمديرة أعمال لعدد من النجوم.
من ناحية أخرى، يُعرض لتوبا بويوكستون حاليًا مسلسل "جسور والجميلة" الذي تشارك في بطولته أمام كيفانج تاتليتوج، وذلك عبر شاشة mbc4.
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ظهرت الفنانة العالمية جينيفر لوبيز، مع صديقها لاعب البيسبول أليكس رودريجيز، وهما في طريقهما لتناول الغداء في أحد المطاعم الأميركية في ولاية كاليفورنيا، يوم الجمعة، حيث جذبت عدسات المصورين بإطلالتها الأنيقة، مرتدية بلوفر مخطط من الألوان المحايدة، ونسقته مع سروال واسع من الجينز عالي الخصر. وأضافت النجمة الشهيرة البالغة من العمر 48 عامًا، زوجًا من الأحذية السوداء المفتوحة ذات كعب عال، ما أضاف بعضًا من السنتيمترات إلى طولها، وأكملت المغنية العالمية إطلالتها بحقيبة يد جلدية سوداء، وبعض من الخواتم، بالإضافة إلى الأقراط الدائرية، والنظارات الشمسية، واختارت أن ترفع شعرها على شكل كعكة والذي ناسب مكياجها البرونزي اللامع، إضافة إلى أحمر الشفاة الوردي. وظهرت جنيفر لوبيز، التي تعد من أكثر الأزواج الناجحة، برفقة حبيبها رودريجيز، البالغ من العمر 42 عامًا، والذي اتبع خطاها في الأناقة، حيث ارتدى سروالًا من الجينز الابيض، وقميصًا
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