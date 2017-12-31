توبا بويوكستون تتوجه إلى باريس برفقة توأمها

سافرت النجمة التركية توبا بويوكستون، الشهيرة بـ"لميس"، إلى فرنسا برفقة توأمها "مايا وتوبراك"، حيث فضلت أن تستقبل العام الجديد معهما، نافية ما أثير بشأن استعدادها للاحتفال بالعام الجديد مع حبيبها رجل الأعمال أوموت أفيرجان بشكل عملي، حيث ظهرت برفقة توأمها في مطار أتاتورك الدولي خلال استعدادهن للسفر، في الوقت الذي رجح فيه البعض أن يلاحقها حبيبها إلى باريس.



ويُذكر أن توبا بويوكستون أنجبت توأمها من زوجها السابق، النجم التركي أنور صايلاك الذي انفصلت عنه يونيو الماضي بعد 6 أعوام زواج، لتدخل في قصة حب جديدة مع رجل أعمال يُدعى أموت أفيرجان، كما بدأ أنور علاقة غرامية جديدة مع جوزدا يلماز، والتي عملت كمديرة أعمال لعدد من النجوم.

من ناحية أخرى، يُعرض لتوبا بويوكستون حاليًا مسلسل "جسور والجميلة" الذي تشارك في بطولته أمام كيفانج تاتليتوج، وذلك عبر شاشة mbc4.