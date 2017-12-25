احتفلت عائلة مهاجم الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي، عماد متعب، بأعياد الميلاد المجيد على طريقتهم الخاصة، حيث نشرت زوجته ملكة جمال مصر السابقة يارا نعوم عبر صفحتها الشخصية على موقع الصور الشهير "انستغرام"، صورًا لهم برفقة ابنتيها “تمارا و سيلين” من داخل منزلهم وهم يحتفلون.
وظهرت يارا برفقة ابنتيها مرتديات الـ"البياجمات" ذات اللون الأحمر للاحتفال برأس السنة"، وأظهرت مراسم احتفال بـ”المنزل” من خلال تواجد شجرة الكريسماس و الأنوار للاحتفال بـ"رأس السنة"الجديدة لعام 2018، وظهر عماد متعب في إحدى الصور وهو يداعب أطفاله و هو يرتدي "فانلة داخلية"، ونالت الصور إعجاب المتابعين.
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نشرت المغنية الأميركية بلاك شاينا، صورًا لها مع أطفالها كينغ كايرو (5 أعوام)، و دريم (13 شهرا)، بقبعات عيد الميلاد الرائعة، وأخذت شاينا استراحة من واجبات الأمومة، وخرجت للاستمتاع مع أصدقائها قبل عطلة نهاية الأسبوع في عيد الميلاد، يوم الجمعة في مدينة كاليفورنيا، وجذبت عارضة الأزياء البالغة من العمر 29 عاما، الأنظار إليها بإطلالتها المثيرة حيث ظهرت بإطلالة سوداء بالكامل، وارتدت زي راكب الدراجة النارية الأنيق، لتلتقي بأصدقائها في الملهي الليلي "Poppy"، في ويست هوليوود، كاليفورنيا. وخرجت شاينا بشعرها الملون بالأزرق حديثا، مع أظافرها التي أضافت لها طلاء الأظافر الذهبي، وقد أضافت الأحذية الطويلة المطرزة بالزهور الملونة إلى سترتها السوداء المطابقة لنفس الزخارف المطرزة، وأكملت نجمة التليفزيون إطلالتها بمكياج دراماتيكي مع ظلال العيون الدخاني الرمادي، والرموش الكثيفة. وشاركت شاينا معجبيها على "سناب تشات"، أخيرًا، بعض اللقطات لها مع أطفالها دريم وكينغ
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