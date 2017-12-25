احتفلت عائلة مهاجم الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي، عماد متعب، بأعياد الميلاد المجيد على طريقتهم الخاصة، حيث نشرت زوجته ملكة جمال مصر السابقة يارا نعوم عبر صفحتها الشخصية على موقع الصور الشهير "انستغرام"، صورًا لهم برفقة ابنتيها “تمارا و سيلين” من داخل منزلهم وهم يحتفلون.

وظهرت يارا برفقة ابنتيها مرتديات الـ"البياجمات" ذات اللون الأحمر للاحتفال برأس السنة"، وأظهرت مراسم احتفال بـ”المنزل” من خلال تواجد شجرة الكريسماس و الأنوار للاحتفال بـ"رأس السنة"الجديدة لعام 2018، وظهر عماد متعب في إحدى الصور وهو يداعب أطفاله و هو يرتدي "فانلة داخلية"، ونالت الصور إعجاب المتابعين.