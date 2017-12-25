وزير العدل السعودي يوافق على افتتاح أقسام نسائية في محاكم التنفيذ

اعتمد وزير العدل السعودي رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد الصمعاني، افتتاح أقسام نسائية جديدة في محاكم التنفيذ تختص بتسهيل الاستعلام عن الإجراءات، خصوصاً في قضايا الأحوال الشخصية، وإرشاد المراجعات داخل محاكم التنفيذ، مراعاة لواقع تلك القضايا الأسرية.
وأكد الصمعاني، خلال اللقاء الدوري العاشر لرؤساء محاكم التنفيذ في المملكة العربية السعودية، الذي عقد في المدينة المنورة الخميس الماضي، أن «استقلالية قضاء التنفيذ، أعطته قوّة ومكنته من فرض الإجراءات اللازمة، التي تضمن تطبيق الأحكام وتنفيذ السندات»، وأوضح أن «قضاء التنفيذ سنام الأحكام الشرعية، وأهم مرحلة محورية من مراحل القضية، كونه يستهدف تطبيق الأحكام واسترداد الحقوق، وذلك بمختلف الأدوات التقنية المعززة لعمل محاكم التنفيذ في مناطق المملكة».
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نشرت المغنية الأميركية بلاك شاينا، صورًا لها مع أطفالها كينغ كايرو (5 أعوام)، و دريم (13 شهرا)، بقبعات عيد الميلاد الرائعة، وأخذت شاينا استراحة من واجبات الأمومة، وخرجت للاستمتاع مع أصدقائها قبل عطلة نهاية الأسبوع في عيد الميلاد، يوم الجمعة في مدينة كاليفورنيا، وجذبت عارضة الأزياء البالغة من العمر 29 عاما، الأنظار إليها بإطلالتها المثيرة حيث ظهرت بإطلالة سوداء بالكامل، وارتدت زي راكب الدراجة النارية الأنيق، لتلتقي بأصدقائها في الملهي الليلي "Poppy"، في ويست هوليوود، كاليفورنيا. وخرجت شاينا بشعرها الملون بالأزرق حديثا، مع أظافرها التي أضافت لها طلاء الأظافر الذهبي، وقد أضافت الأحذية الطويلة المطرزة بالزهور الملونة إلى سترتها السوداء المطابقة لنفس الزخارف المطرزة، وأكملت نجمة التليفزيون إطلالتها بمكياج دراماتيكي مع ظلال العيون الدخاني الرمادي، والرموش الكثيفة. وشاركت شاينا معجبيها على "سناب تشات"، أخيرًا، بعض اللقطات لها مع أطفالها دريم وكينغ
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