مكتب الاختراعات الأميركي يسجل اختراع مبعوث سعودي للدكتوراه

في إنجاز جديد، يُضاف إلى سِجل الشرف لمبتعثي أمريكا، سجّل طالب الدكتوراه حسين سعد الربيعي في جامعة جنوب فلوريدا اختراعه بمكتب الاختراعات الأمريكي تحت اسم Photoelectrochemical Cells برقم 62/ 531،004.

والاختراع عبارة عن مواد جديدة، تُستخدم في فصل الماء لإنتاج الهيدروجين باستخدام الخلايا الكهروضوئية، وإمكانية استخدام الهيدروجين كطاقة مستدامة نظيفة، وذلك باستخدام الماء والشمس، وهما المصدران المستدامان قليلا التكلفة. وتكمن أهمية الاختراع في كونه طاقة مستدامة يُعتمد عليها، إلى جانب اعتباره طاقة نظيفة، تساعد على خلق بيئة غير ملوثة.

وتم اختيار "الربيعي" للحديث عن اختراعه أمام زوار أكثر من 40 دولة في جامعة جنوب فلوريدا، بحضور مديرة الجامعة وعميد كلية الهندسة.

وتسلم "الربيعي" تكريمًا من الملحق الثقافي في واشنطن الدكتور محمد العيسى، ونائب سفير خادم الحرمين الشريفين سامي السدحان.