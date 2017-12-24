كندة علوش تحتفل بعيد ميلاد عمرو يوسف بطريقة رومانسية

احتفلت الفنانة السورية كندة علوش بعيد ميلاد زوجها، الفنان المصري عمرو يوسف بشكل رومانسي، وحرصت على تهنئته مع محبيها عبر "إنستغرام"، بصورة حميمية، ظهرت فيها تمنحه قبلة دافئة.

كندة غازلت زوجها الذي أكمل عامه الـ37 بتعليق مميز كتبت فيه: "كل سنة وأنت أحلى حاجة في حياتي.. ربنا يحقق لك كل الي بتحلم بيه واكتر"، فيما انهال جمهور الزوجين على الصورة بتعليقات هنئوا فيها عمرو بعيد ميلاده، متمنيين له مزيد من النجاح والتوفيق، كما تمنوا للثنائي الحب والسعادة الدائمة.

يُذكر أن كندة علوش وعمرو يوسف احتفلا بزفافهما يناير/كانون الثاني الماضي مرتين، الأولى كانت في حفل أسري بفندق "فيرمونت نايل" سيتي في القاهرة، والثانية كانت بحفل ضخم حضره باقة من ألمع نجوم الوطن العربي بفندق "كتراكت" في أسوان.

