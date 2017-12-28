وزير الداخلية السعودي يفتتح مقر قوة مركز أمن حقل الشيبة

افتتح الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية السعودي أمس (الأربعاء)، مقر قوة مركز أمن حقل الشيبة التابع لقطاع حرس الحدود.
وكان في استقبال وزير الداخلية لدى وصوله مدير عام حرس الحدود الفريق عوّاد البلوي، ورئيس أرامكو السعودية كبير إدارييها التنفيذيين المهندس أمين الناصر، وعدد من كبار ضباط حرس الحدود.
وفور وصول وزير الداخلية عزف السلام الملكي، ثم أزاح الستار عن اللوحة التذكارية، معلناً افتتاح قوة مركز أمن حقل الشيبة.
بعد ذلك قام بجولة على المركز الذي تم إنشاؤه على مساحة بلغت 4000 متر مربع، اطلع خلالها على ما يضمه من مبانٍ سكنية ومرافق حيوية.
يذكر أن قوة مركز أمن حقل الشيبة تقوم بحراسة وحماية الحقل وتنظيم الدخول والخروج إليه والإنذار المبكر عن أيّ تحركات غير عادية في المنطقة.
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كشفت مصادر صحافية أن النجمة الشابة ليندسي لوهان، تعاني حاليا من أزمة سداد ديون قيمتها 100 ألف دولار مستحقة عليها، والتي علقت عليها بأنها "لم تقترف أي خطأ لتخلف ورائها هذا المبلغ الضخم المستحق دفعه للحكومة الأميركية". كشفت مجلة "ذا بلاست" عن تخلف النجمة العالمية البالغة من العمر 31 عاما، عن دفع الضرائب المُستحقّة عليها في كل من عام 2010 و2014 و 2015، حيث وصلت قيمة المَبلغ المُتراكم إلى 100.710 ألف دولار، الأمر الذي دفع المسؤولين الفيدراليين في الحكومة الأميركية إلى تطبيق حجز ضريبي عليها. ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية قالت مصادر إن هذا الرقم أدى إلى قيام مسئولين اتحاديين بإصدار امتياز ضرائب على الممثلة التي دافعت عن نفسها بهذا الشأن، مشيرة إلى أن موظفتها المسؤولة عن حساباتها الشخصية في لوس انجلوس هي من كانت وراء هذا الخطأ، فخلال الفترة الزمنية
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