حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم يزور برواز دبي

زار نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أمس الثلاثاء، "برواز دبي"، وذلك بمرافقة ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم.

ووفقاً للحساب الرسمي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي على "تويتر"، شاهد الشيخ محمد بن راشد معالم إمارة دبي من على ارتفاع 150 متراً طول "برواز دبي".