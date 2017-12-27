أشعل هاشتاق "#لا_لسفر_السعوديين_لتركيا" تعليقات المغردين السعوديين على موقع التواصل الاجتماعي تويتر؛ حيث كشف العشرات عن مواقف تعرضوا لها في تركيا.
وقال حساب يسمى،"مجموعة خالد بن نايف"، "نعرف بعض من سافر إلى هناك وخاصة إسطنبول.. تعاملهم مع العرب وخاصة السعوديين في أدنى مستوى. ففيهم من الكره والبغض لكل سعودي بشكل لا يتصوره أحد (إلا ما رحم الله) فيهم من الجلافة في التعامل مالا يستطيع أحد تحمله".
وغرد فواز الشلاحي،"لي أكثر من 3 سنوات أنصح بعدم السفر لها ولازلت.. نشرت أكثر من مقطع لمواقف حصلت للسعوديين.. لاتروح لهم صيف ولاشتاء فيه خيارات افضل وارخص".
وذكر مغرد آخر، "بأموالك تدعم من يكيد لوطنك وأهلك بالسر.. فلا تضعها بالمكان غير الصحيح"، فيما قال سلمان الحارثي،"أراهن على وعي الشعب السعودي والخليجي.. لاشك أن السياحة لتركيا رافد مهم لاقتصاد هذا البلد، الذي أظهر العداوة لبلد الحرمين".
وقالت سعاد الشمري، "بعد أن اتضحت الحقائق التاريخية المزورة لكم وكشف أردوغان عن نواياه وخططه الخبيثه وتأكد دعمه للإرهاب والتخريب وعمله ع احتلال وتقسيم المنطقة لا فرق بين من يذهب لتركيا او اسرائيل أليس الذهاب لبلد العدو تعد دعمًا له وخيانة للدولة؟".
وأضاف نايف الثبيتي: "نصيحة لكل المعجبين بتركيا أردوغان بداء يلعب على المكشوف.. والرد بيكون قاسي.. من يمتلك عقار في تركيا أو تجارة يتخلص منها من الان اللهم أَدِم علينا أمننا وأماننا واحفظ ولاة امرنا واخذل كل متآمر على بلاد الحرمين".
وشارك العديد من المواطنين بمقاطع فيديو توضح العديد من المواقف التي تعرضوا لها في تركيا، كما ذكر البعض بواقعة الاعتداء على مواطنة سعودية في أحد المطارات التركية من قبل رجال الأمن، بحجة التفتيش، وهو ما اعتذرت عنه تركيا لاحقًا.
وتشير تقديرات اقتصادية إلى أن السعوديين يمثلون ثاني أعلى نسبة لعدد السياح العرب في تركيا خلال السنوات الثلاث الماضية؛ حيث بلغت أعداد السياح السعوديين في مختلف المدن التركية 7.5 ملايين سائح.
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