الشيخ محمد بن زايد يستقبل الطالبة المخترعة فاطمة الكعبي

استقبل ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الطالبة المخترعة فاطمة علي الكعبي صاحبة مجموعة من الاختراعات العلمية المبتكرة.
وتعرّف سموه من الطالبة على أهم الاختراعات التي قامت بإنجازها والتي بلغ مجموعها 12 اختراعا في مختلف المجالات وكان آخرها تصميم "ربورت" لا يزال في مرحلة التجربة بإمكانه الذهاب إلى المدرسة لحضور الدروس والتفاعل مع المعلم والبيئة المدرسية في حال لم يستطع الطالب حضور الحصص الدراسية.
وأثنى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على الجهود والحماس الذي أبدته فاطمة الكعبي في سبيل التميز والابداع، معبرا عن فخره واعتزازه بأبنائه الطلبة المتميزين والمبدعين الذين يعملون بجد واجتهاد ويحققون إنجازات علمية من أجل خدمة وطنهم.
وقال سموه خلال حديثه للطالبة فاطمة إن دولة الامارات تعتمد على أمثالها من الطلبة المجتهدين الساعين لإثبات قدراتهم ومهاراتهم في مجال العلوم والاختراعات والبحوث المتقدمة.
ومن جانبها عبرت الطالبة عن سعادتها الغامرة بلقاء الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وقالت أن هذا اللقاء يحملها مسؤولية مضاعفة لمواصلة اجتهادها على طريق التميز والنجاح.
حضر اللقاء رئيس المجلس الوطني الاتحادي معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي، وممثل الحاكم في منطقة العين الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، وسمو الشيخ سيف بن محمد آل نهيان وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، ورئيس ديوان ولي عهد أبوظبي الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، ووزير الخارجية والتعاون الدولي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، ونائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية الشيخ عمر بن زايد آل نهيان.
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