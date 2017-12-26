سمراء النيل مديحة يسرى تلقى شعر الأمير عبد الله الفيصل

زارت المطربة المغربية الكبيرة عايشة الوعد سمراء النيل النجمة الكبيرة مديحة يسرى في مستشفى دار المنى الطبى، واستعادتا سويا الذكريات التي جمعتهما، حيث اعتادت عايشة أن تحيي حفل عيد ميلاد سمراء النيل كل عام، وكانت مديحة يسرى تلقي الشعر دوما وتنصح عايشة بغناء قصيدة" لوع" من شعر الأمير عبد الله الفيصل، وهو بالفعل ما قامت به عايشة حيث سجلت قصيدة لوع من تلحين ناجي يوسف لكنها لم تطرحها بعد.

وخلال الزيارة قامت سمراء النيل بإلقاء قصيدة "لوع"، والتي تقول" الاقي من عذابك ما الاقي وحبك في حنايا القلب باقي وتسرف في الصدود والتجني واسرف في التياعي واشتياقي.. ولو يدري فؤادك ما أعاني وما ألقاه من ألم الفراق لما أمعنت في هذا التجافي، وإليكم القصيدة بصوت سمراء النيل مديحة يسرى.