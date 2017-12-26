سمراء النيل مديحة يسرى تلقى شعر الأمير عبد الله الفيصل

زارت المطربة المغربية الكبيرة عايشة الوعد سمراء النيل النجمة الكبيرة مديحة يسرى في مستشفى دار المنى الطبى، واستعادتا سويا الذكريات التي جمعتهما، حيث اعتادت عايشة أن تحيي حفل عيد ميلاد سمراء النيل كل عام، وكانت مديحة يسرى تلقي الشعر دوما وتنصح عايشة بغناء قصيدة" لوع" من شعر الأمير عبد الله الفيصل، وهو بالفعل ما قامت به عايشة حيث سجلت قصيدة لوع من تلحين ناجي يوسف لكنها لم تطرحها بعد.
وخلال الزيارة قامت سمراء النيل بإلقاء قصيدة "لوع"، والتي تقول" الاقي من عذابك ما الاقي وحبك في حنايا القلب باقي وتسرف في الصدود والتجني واسرف في التياعي واشتياقي.. ولو يدري فؤادك ما أعاني وما ألقاه من ألم الفراق لما أمعنت في هذا التجافي، وإليكم القصيدة بصوت سمراء النيل مديحة يسرى.
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أظهرت المغنية الأميركية الشهيرة بيونسيه، جمال جسدها الممشوق بعد ستة أشهر من استقبالها توأمها رومي و سير، من خلال نشرها صورًا جديدة، عبر موقع "انستغرام" لمشاركتها مع ثلاثة مليون متابع من معجبيها. ارتدت بيونسيه تي شيرت باللون الأبيض و شورت جينز ممزق، وسترة طويلة باللون الأسود، وكشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، عن دور الأزياء التي أذهلت بيونسيه بها المعنيين بالأزياء والموضة، حيث اختارت بيونسيه البالغة من العمر 36 عامًا، أن ترتدي تي شيرت من توقيع دار أزياء فالنتينو والذي بلغت قيمته 350 دولار أميركي. واضافت بيونسيه إلى إطلالتها زوجًا من الأحذية العالية باللون الأحمر، وظهرت النجمة العالمية وهي ترتدي سترة سوداء، متوسطة الطول ومغطاة بالنجوم، على كتفيها وهي تسير على طول الطريق ما يشبه مدخل الفندق مع رجل مجهول الهوية يمكن أن يكون زوجها جاي زي وكان شعرها الطويل الأشقر ممهدة
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