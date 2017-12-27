وزير الداخلية يفتتح مقر ومدرسة أمن المرافق البحرية في رأس تنورة

افتتح وزير الداخلية، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، (اليوم الثلاثاء 26 ديسمبر 2017م) مقر ومدرسة قوة أمن وحماية المرافق البحرية التابعة لحرس الحدود في رأس تنورة بالمنطقة الشرقية.

وكان في استقباله لدى وصوله مقر القوة مدير عام حرس الحدود الفريق عوّاد بن عيد البلوي، وقائد قوة أمن وحماية المرافق البحرية العقيد بحري مالك الشمري، وفور وصول وزير الداخلية عزف السلام الملكي.

وألقى قائد قوة أمن وحماية المرافق البحرية كلمة عد فيها افتتاح وزير الداخلية لمقر القوة والمدرسة ووحدة أمن وحماية المرافق البحرية برأس تنورة تتويجا للجهود المبذولة خلال الأعوام الماضية لقيام القوة بعملها على مستوى عال من الجاهزية والاحترافية وانطلاق الوحدات والسرايا لمباشرة مهامها العملياتية لفرض السيطرة الأمنية.

وشاهد الوزير فيلماً وثائقيا عن قوة أمن وحماية المرافق البحرية والمدرسة ووحدة أمن رأس تنورة،كما استعرضت سرايا القوة والوسائط البحرية أمامه، وافتتح الوزير قوة أمن وحماية المرافق البحرية المسؤولة عن أمن وحماية المرافق البحرية الحيوية والمنصات العائمة وحقول النفط والغاز بمياه المملكة.

وافتتح الوزير مدرسة أمن وحماية المرافق البحرية والتي تهدف إلى رفع مستوى التعليم والتدريب العسكري لمنسوبي قوة أمن وحماية المرافق البحرية بما يسهم في تحقيق مهام القوة الأساسية والاستراتيجيات والخطط التي تعزز أمن وحماية المرافق البحرية في حرس الحدود.

وتجول وزير الداخلية في مرافق قوة أمن وحماية المرافق البحرية والمدرسة واطلع على ما تحتويه من أقسام، وتوجه الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف إلى قاعدة الأمير نايف البحرية بالمنطقة الشرقية، وفور وصوله عزف السلام الملكي، ثم دشن سموه سفينتي الدورية (بقيق، وعفيف)، ورفع العلم السعودي عليها إيذانا بدخولها للخدمة.

حضر الافتتاحان والتدشين الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الداخلية.