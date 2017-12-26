قرر وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، الإثنين (25 ديسمبر 2017)، تكليف الدكتور مرزوق بن مطلق الرويس مشرفًا عامًا على مركز الوعي الفكري في وزارة التعليم ويرتبط بوزير التعليم مباشرة.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة التعليم، مبارك العصيمي، في تغريدة عبر حسابه على تويتر، "قرار #وزير_التعليم : تكليف الدكتور مرزوق بن مطلق الرويس مشرفًا عامًا على #مركز_الوعي_الفكري في #وزارة_التعليم ويرتبط بوزير التعليم مباشرة".

كانت وزارة التعليم أعلنت تأسيس مركز الوعي الفكري ونقل برامج فطن وحصانة والتوعية الإسلامية إليه.