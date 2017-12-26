قرر وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، الإثنين (25 ديسمبر 2017)، تكليف الدكتور مرزوق بن مطلق الرويس مشرفًا عامًا على مركز الوعي الفكري في وزارة التعليم ويرتبط بوزير التعليم مباشرة.
وقال المتحدث الرسمي لوزارة التعليم، مبارك العصيمي، في تغريدة عبر حسابه على تويتر، "قرار #وزير_التعليم : تكليف الدكتور مرزوق بن مطلق الرويس مشرفًا عامًا على #مركز_الوعي_الفكري في #وزارة_التعليم ويرتبط بوزير التعليم مباشرة".
كانت وزارة التعليم أعلنت تأسيس مركز الوعي الفكري ونقل برامج فطن وحصانة والتوعية الإسلامية إليه.
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أظهرت المغنية الأميركية الشهيرة بيونسيه، جمال جسدها الممشوق بعد ستة أشهر من استقبالها توأمها رومي و سير، من خلال نشرها صورًا جديدة، عبر موقع "انستغرام" لمشاركتها مع ثلاثة مليون متابع من معجبيها. ارتدت بيونسيه تي شيرت باللون الأبيض و شورت جينز ممزق، وسترة طويلة باللون الأسود، وكشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، عن دور الأزياء التي أذهلت بيونسيه بها المعنيين بالأزياء والموضة، حيث اختارت بيونسيه البالغة من العمر 36 عامًا، أن ترتدي تي شيرت من توقيع دار أزياء فالنتينو والذي بلغت قيمته 350 دولار أميركي. واضافت بيونسيه إلى إطلالتها زوجًا من الأحذية العالية باللون الأحمر، وظهرت النجمة العالمية وهي ترتدي سترة سوداء، متوسطة الطول ومغطاة بالنجوم، على كتفيها وهي تسير على طول الطريق ما يشبه مدخل الفندق مع رجل مجهول الهوية يمكن أن يكون زوجها جاي زي وكان شعرها الطويل الأشقر ممهدة
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