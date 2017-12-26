مواطن يعثر على الشاهد التعريفي لقلعة الزريب التاريخية

عثر المواطن عبدالرحمن محمد البلوي، على قطعة أثرية عبارة عن الشاهد التعريفي لقلعة الزريب التاريخية التي تم إنشاؤها عام 1026هـ، في مدينة الوجه بمنطقة تبوك.
وأفاد البلوي الذي سلّم القطعة لمكتب الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمحافظة الوجه، أنه عثر على هذه القطعة النادرة على مسافة 30 كلم شرق المحافظة.
بينما أفاد مدير مكتب الهيئة بالوجه سعيد الغامدي، اليوم الإثنين، بأن القطعة الأثرية هي عبارة عن الشاهد التعريفي لقلعة الزريب، موجهًا شكره للبلوي.
وقال إن هذه المبادرة ليست غريبة على أبناء هذا الوطن الأوفياء. مشيرًا إلى أنهم لمسوا من الجميع بالمحافظة التعاون والحرص في خدمة وطننا الغالي وتراثه الحضاري العريق .
يذكر أن قلعة الزريب تعدّ من أهم القلاع الموجودة في شمال غرب المملكة، وتم بناؤها باستخدام الحجارة حماية للحجاج وخدمة لهم ولتخزين المياه فيها .
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