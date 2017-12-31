بلقيس تتغزل بزوجها برسالة رومانسية بمناسبة عيد زواجهما

احتفلت الفنانة اليمنية بلقيس بعيد زواجها الأول من رجل الأعمال السعودي سلطان عبداللطيف، وحرصت على توجيه رسالة شكر رومانسية له أمام محبيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأرفقتها بمقطع فيديو مؤثر تضمن لقطات خاصة من حفل زفافهما، بالإضافة لكلمات غزل متبادلة بين الزوجين.



ووصفت بلقيس سلطان برجل أحلامها، وأضافت في تعليقها على الفيديو: «أجمل سنة من سنوات عمري مرت مع رجل أحلامي (زوجي الحبيب).. شكرًا لأنك سندي وعوني ولأنك جعلتني أعرف معنى العشق الحلال والحب اللذيذ..شكرًا لأنك منحتني بعد الله أجمل نعمة ممكن أن تنعم بها المرأة: نعمة الأمومة والطفل الذي ننتظره بفارغ الصبر في العام الجديد ».

وتابعت بلقيس: «مشرفني بكل مكان بأدبك وهدوءك وثقافتك واحترامك لي وللناس، انقضى عام هاديء ودخلنا في عام جديد باْذن الله اهدأ وأجمل، أما أنتم أحبتي شكرًا لتباريككم وأسأل الله أن يرزقكم نعمة الزواج والحب الحلال».