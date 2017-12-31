الفلسطينية نجمة أبو إصبع تحصل على شهادة الدكتوراه

تحدت السبعينية الفلسطينية نجمة أبو إصبع "75" عاماً، والجدة لـ 14 حفيدًا، نفسها حتى حصلت على شهادة الدكتوراه، حيث ناقشت رسالتها الدكتوراه تحت عنوان «دور المرأة الفلسطينية النضاليّ خلال ربع قرن من الانتفاضة الأولى وحتى 2012»، والتي تقع في 310 صفحة.

وبدأت أبو إصبع في البحث والتحضير إلى رسالة الدكتوراه منذ 5 سنوات، حيث جاءت أطروحتها نتيجة المعاناة التي مرّت بها في ظلّ الاحتلال واعتقال زوجها واستشهاد ابنها، ويسجل هذا الإنجاز الجديد للمرأة الفلسطينية المبدعة في كل المجالات رغم ظروف الاحتلال ومعاناتها اليومية.