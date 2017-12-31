الفلسطينية نجمة أبو إصبع تحصل على شهادة الدكتوراه

تحدت السبعينية الفلسطينية نجمة أبو إصبع "75" عاماً، والجدة لـ 14 حفيدًا، نفسها حتى حصلت على شهادة الدكتوراه، حيث ناقشت رسالتها الدكتوراه تحت عنوان «دور المرأة الفلسطينية النضاليّ خلال ربع قرن من الانتفاضة الأولى وحتى 2012»، والتي تقع في 310 صفحة.
وبدأت أبو إصبع في البحث والتحضير إلى رسالة الدكتوراه منذ 5 سنوات، حيث جاءت أطروحتها نتيجة المعاناة التي مرّت بها في ظلّ الاحتلال واعتقال زوجها واستشهاد ابنها، ويسجل هذا الإنجاز الجديد للمرأة الفلسطينية المبدعة في كل المجالات رغم ظروف الاحتلال ومعاناتها اليومية.
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ظهرت الفنانة العالمية جينيفر لوبيز، مع صديقها لاعب البيسبول أليكس رودريجيز، وهما في طريقهما لتناول الغداء في أحد المطاعم الأميركية في ولاية كاليفورنيا، يوم الجمعة، حيث جذبت عدسات المصورين بإطلالتها الأنيقة، مرتدية بلوفر مخطط من الألوان المحايدة، ونسقته مع سروال واسع من الجينز عالي الخصر. وأضافت النجمة الشهيرة البالغة من العمر 48 عامًا، زوجًا من الأحذية السوداء المفتوحة ذات كعب عال، ما أضاف بعضًا من السنتيمترات إلى طولها، وأكملت المغنية العالمية إطلالتها بحقيبة يد جلدية سوداء، وبعض من الخواتم، بالإضافة إلى الأقراط الدائرية، والنظارات الشمسية، واختارت أن ترفع شعرها على شكل كعكة والذي ناسب مكياجها البرونزي اللامع، إضافة إلى أحمر الشفاة الوردي. وظهرت جنيفر لوبيز، التي تعد من أكثر الأزواج الناجحة، برفقة حبيبها رودريجيز، البالغ من العمر 42 عامًا، والذي اتبع خطاها في الأناقة، حيث ارتدى سروالًا من الجينز الابيض، وقميصًا
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