سعودي يبتكر طرفًا صناعية بطابعة ثلاثية الأبعاد

ابتكر مبتعث سعودي يدرس علوم الحاسب والأعصاب في جامعة وسترن في ولاية أونتاريو الكندية، عن طريق تقنية الطابعات ثلاثية الأبعاد، أطرافا صناعية، مطابقة للمبتورة، في مشروع حمل مسمى (بنان.1).
وأهدى المبتعث معاذ نبيل بوعائشة، الإنجاز إلى كل أطفال العالم الذين يحتاجون ليد صناعية، مؤكدا أنه سيساهم في أن يعيد لهم ثقتهم بأنفسهم، معبرا، عن فخره كون الإنجاز سعودي.
وأوضح بوعائشة، الحائز على جائزة نوبل للعلماء الصغار، والحاصل على كأس قارة آسيا للمشاريع العلمية، أن الطرف الصناعي استغرق ثلاث سنوات من التصميم إلى التصنيع، بالتعاون مع عدة مراكز بحثية في كندا، وكانت هناك عينات بحث «مصابين» لتجربة الطرف وتطوير عمله وتحليل للمواد المستخدمة لتلائم الجسم، كل هذا تم تحت مستشفى ومركز أبحاث وأخصائي عظام.
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أظهرت المغنية الأميركية الشهيرة بيونسيه، جمال جسدها الممشوق بعد ستة أشهر من استقبالها توأمها رومي و سير، من خلال نشرها صورًا جديدة، عبر موقع "انستغرام" لمشاركتها مع ثلاثة مليون متابع من معجبيها. ارتدت بيونسيه تي شيرت باللون الأبيض و شورت جينز ممزق، وسترة طويلة باللون الأسود، وكشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، عن دور الأزياء التي أذهلت بيونسيه بها المعنيين بالأزياء والموضة، حيث اختارت بيونسيه البالغة من العمر 36 عامًا، أن ترتدي تي شيرت من توقيع دار أزياء فالنتينو والذي بلغت قيمته 350 دولار أميركي. واضافت بيونسيه إلى إطلالتها زوجًا من الأحذية العالية باللون الأحمر، وظهرت النجمة العالمية وهي ترتدي سترة سوداء، متوسطة الطول ومغطاة بالنجوم، على كتفيها وهي تسير على طول الطريق ما يشبه مدخل الفندق مع رجل مجهول الهوية يمكن أن يكون زوجها جاي زي وكان شعرها الطويل الأشقر ممهدة
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