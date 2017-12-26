سعودي يبتكر طرفًا صناعية بطابعة ثلاثية الأبعاد

ابتكر مبتعث سعودي يدرس علوم الحاسب والأعصاب في جامعة وسترن في ولاية أونتاريو الكندية، عن طريق تقنية الطابعات ثلاثية الأبعاد، أطرافا صناعية، مطابقة للمبتورة، في مشروع حمل مسمى (بنان.1).

وأهدى المبتعث معاذ نبيل بوعائشة، الإنجاز إلى كل أطفال العالم الذين يحتاجون ليد صناعية، مؤكدا أنه سيساهم في أن يعيد لهم ثقتهم بأنفسهم، معبرا، عن فخره كون الإنجاز سعودي.

وأوضح بوعائشة، الحائز على جائزة نوبل للعلماء الصغار، والحاصل على كأس قارة آسيا للمشاريع العلمية، أن الطرف الصناعي استغرق ثلاث سنوات من التصميم إلى التصنيع، بالتعاون مع عدة مراكز بحثية في كندا، وكانت هناك عينات بحث «مصابين» لتجربة الطرف وتطوير عمله وتحليل للمواد المستخدمة لتلائم الجسم، كل هذا تم تحت مستشفى ومركز أبحاث وأخصائي عظام.