مادلين مطر تتحول إلى ماما نويل ليلة الميلاد

احتفلت النجمة اللبنانية مادلين مطر بالكريسماس في أجواء حميمية تجمعها بأفراد أسرتها وأقرب أصدقائها، وقد حرصت على مشاركة الفانز بصور من الاحتفال، حيث تقمصت شخصية "ماما نويل"، وظهرت في الصور توزع الهدايا على حضور الحفل، وهي اللقطات المبهجة التي أشعت فيها الفنانة فرح وعفوية، حيث كتبت معربة عن سعادتها واستمتاعها بسهرتها: «الوقت الأفضل في كل عام»، وأضافت: «كريسماس رائع مع الأهل والأصدقاء».



من ناحية أخرى، تستعد مطر لإطلاق أغنية جديدة باللهجة العراقية بعنوان "خطبوني"، بالإضافة إلى تجهيزها لأغنية باللهجة المصرية، وذلك بعد الديو الأخير الذي جمعها بالنجم المغربي فريد غنام "زيدي قولي".