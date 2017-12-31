مادلين مطر تتحول إلى ماما نويل ليلة الميلاد

احتفلت النجمة اللبنانية مادلين مطر بالكريسماس في أجواء حميمية تجمعها بأفراد أسرتها وأقرب أصدقائها، وقد حرصت على مشاركة الفانز بصور من الاحتفال، حيث تقمصت شخصية "ماما نويل"، وظهرت في الصور توزع الهدايا على حضور الحفل، وهي اللقطات المبهجة التي أشعت فيها الفنانة فرح وعفوية، حيث كتبت معربة عن سعادتها واستمتاعها بسهرتها: «الوقت الأفضل في كل عام»، وأضافت: «كريسماس رائع مع الأهل والأصدقاء».
من ناحية أخرى، تستعد مطر لإطلاق أغنية جديدة باللهجة العراقية بعنوان "خطبوني"، بالإضافة إلى تجهيزها لأغنية باللهجة المصرية، وذلك بعد الديو الأخير الذي جمعها بالنجم المغربي فريد غنام "زيدي قولي".
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ظهرت الفنانة العالمية جينيفر لوبيز، مع صديقها لاعب البيسبول أليكس رودريجيز، وهما في طريقهما لتناول الغداء في أحد المطاعم الأميركية في ولاية كاليفورنيا، يوم الجمعة، حيث جذبت عدسات المصورين بإطلالتها الأنيقة، مرتدية بلوفر مخطط من الألوان المحايدة، ونسقته مع سروال واسع من الجينز عالي الخصر. وأضافت النجمة الشهيرة البالغة من العمر 48 عامًا، زوجًا من الأحذية السوداء المفتوحة ذات كعب عال، ما أضاف بعضًا من السنتيمترات إلى طولها، وأكملت المغنية العالمية إطلالتها بحقيبة يد جلدية سوداء، وبعض من الخواتم، بالإضافة إلى الأقراط الدائرية، والنظارات الشمسية، واختارت أن ترفع شعرها على شكل كعكة والذي ناسب مكياجها البرونزي اللامع، إضافة إلى أحمر الشفاة الوردي. وظهرت جنيفر لوبيز، التي تعد من أكثر الأزواج الناجحة، برفقة حبيبها رودريجيز، البالغ من العمر 42 عامًا، والذي اتبع خطاها في الأناقة، حيث ارتدى سروالًا من الجينز الابيض، وقميصًا
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