معلِّم وطلابه ينظمون فعالية للخط العربي في معرض جدة للكتاب

نظَّم المعلم ماجد الغامدي وثلاثة من الطلاب المتميزين في الخط العربي فعالية عن الخط العربي في معرض جدة الدولي للكتاب، تحدثوا فيها عن أنواع الخطوط، والأدوات المستخدمة في الخط العربي، كما قاموا بكتابة أسماءالزوار.

وجاءت المشاركة بطلب من النشاط الطلابي بمكتب الجنوب التابع لإدارة تعليم جدة. وبدورها قامت مدرسة ابن سينا بقيادة مديرها عبدالله الزهراني، وإشراف فيصل الشامي مشرف اللغة العربية، بترشيح المعلم والطلاب المشاركين.