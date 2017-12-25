الفنان محمد منير يتزوج عرفيًا من ممثلة صاعدة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي وثيقة زواج عرفي بتاريخ أكتوبر عام 2017 للفنان المصري محمد منير من فنانة شابة اسمها مي حسن.

وذكرت مصادر مقربة من الفنان المصري أن هذه الوثيقة ليست حقيقة، وأن الفنان تزوج من قبل من سيدة تدعى داليا يوسف، ولكنه انفصل عنها في عام 2014.

داليا يوسف هي النوبية التي تزوج منها الكينج في عام 2014، ولكنه انفصل عنها بعد 50 يوما فقط، ولم يستمر زواجهما، وكشف هذا الطلاق السريع عن مدى تعلق منير بفنه فقط.