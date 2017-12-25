الفنان محمد منير يتزوج عرفيًا من ممثلة صاعدة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي وثيقة زواج عرفي بتاريخ أكتوبر عام 2017 للفنان المصري محمد منير من فنانة شابة اسمها مي حسن.
وذكرت مصادر مقربة من الفنان المصري أن هذه الوثيقة ليست حقيقة، وأن الفنان تزوج من قبل من سيدة تدعى داليا يوسف، ولكنه انفصل عنها في عام 2014.
داليا يوسف هي النوبية التي تزوج منها الكينج في عام 2014، ولكنه انفصل عنها بعد 50 يوما فقط، ولم يستمر زواجهما، وكشف هذا الطلاق السريع عن مدى تعلق منير بفنه فقط.
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نشرت المغنية الأميركية بلاك شاينا، صورًا لها مع أطفالها كينغ كايرو (5 أعوام)، و دريم (13 شهرا)، بقبعات عيد الميلاد الرائعة، وأخذت شاينا استراحة من واجبات الأمومة، وخرجت للاستمتاع مع أصدقائها قبل عطلة نهاية الأسبوع في عيد الميلاد، يوم الجمعة في مدينة كاليفورنيا، وجذبت عارضة الأزياء البالغة من العمر 29 عاما، الأنظار إليها بإطلالتها المثيرة حيث ظهرت بإطلالة سوداء بالكامل، وارتدت زي راكب الدراجة النارية الأنيق، لتلتقي بأصدقائها في الملهي الليلي "Poppy"، في ويست هوليوود، كاليفورنيا. وخرجت شاينا بشعرها الملون بالأزرق حديثا، مع أظافرها التي أضافت لها طلاء الأظافر الذهبي، وقد أضافت الأحذية الطويلة المطرزة بالزهور الملونة إلى سترتها السوداء المطابقة لنفس الزخارف المطرزة، وأكملت نجمة التليفزيون إطلالتها بمكياج دراماتيكي مع ظلال العيون الدخاني الرمادي، والرموش الكثيفة. وشاركت شاينا معجبيها على "سناب تشات"، أخيرًا، بعض اللقطات لها مع أطفالها دريم وكينغ
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