الفلبينية ليزا سوبيرانو تتصدر قائمة أجمل وجه في العالم

أعلنت الجهة المنظمة لمسابقة أجمل وجه في العالم عن قائمة أجمل 100 وجه نسائي لعام 2017.
وتصدرت القائمة عارضة الأزياء والممثلة الفلبينية، ليزا سوبيرانو، وتبلغ من العمر 19 عاماً، لتكون أجمل وجه في العالم لعام 2017.
وتضمنت القائمة التي نشرت من خلال مقطع فيديو على «يوتيوب» و«إنستغرام»، أبرز نجمات هوليوود، وبوليوود، والعالم العربي، وآسيا. وكان لافتاً ورود اسم الفنانة السورية، نسرين طافش، بين الأسماء، لتحتل المركز الـ79 بين جميلات العالم، متقدمة على الإيطالية، مونيكا بيلوتشي، التي احتلت المركز 98.
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ظهرت الفنانة العالمية جينيفر لوبيز، مع صديقها لاعب البيسبول أليكس رودريجيز، وهما في طريقهما لتناول الغداء في أحد المطاعم الأميركية في ولاية كاليفورنيا، يوم الجمعة، حيث جذبت عدسات المصورين بإطلالتها الأنيقة، مرتدية بلوفر مخطط من الألوان المحايدة، ونسقته مع سروال واسع من الجينز عالي الخصر. وأضافت النجمة الشهيرة البالغة من العمر 48 عامًا، زوجًا من الأحذية السوداء المفتوحة ذات كعب عال، ما أضاف بعضًا من السنتيمترات إلى طولها، وأكملت المغنية العالمية إطلالتها بحقيبة يد جلدية سوداء، وبعض من الخواتم، بالإضافة إلى الأقراط الدائرية، والنظارات الشمسية، واختارت أن ترفع شعرها على شكل كعكة والذي ناسب مكياجها البرونزي اللامع، إضافة إلى أحمر الشفاة الوردي. وظهرت جنيفر لوبيز، التي تعد من أكثر الأزواج الناجحة، برفقة حبيبها رودريجيز، البالغ من العمر 42 عامًا، والذي اتبع خطاها في الأناقة، حيث ارتدى سروالًا من الجينز الابيض، وقميصًا
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