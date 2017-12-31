الفلبينية ليزا سوبيرانو تتصدر قائمة أجمل وجه في العالم

أعلنت الجهة المنظمة لمسابقة أجمل وجه في العالم عن قائمة أجمل 100 وجه نسائي لعام 2017.

وتصدرت القائمة عارضة الأزياء والممثلة الفلبينية، ليزا سوبيرانو، وتبلغ من العمر 19 عاماً، لتكون أجمل وجه في العالم لعام 2017.

وتضمنت القائمة التي نشرت من خلال مقطع فيديو على «يوتيوب» و«إنستغرام»، أبرز نجمات هوليوود، وبوليوود، والعالم العربي، وآسيا. وكان لافتاً ورود اسم الفنانة السورية، نسرين طافش، بين الأسماء، لتحتل المركز الـ79 بين جميلات العالم، متقدمة على الإيطالية، مونيكا بيلوتشي، التي احتلت المركز 98.