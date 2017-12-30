الحرب والقتال تتسبب في تدمير 97 معبدًا وكنيسة خاصة بالأقليات

كشفت شبكة تحالف الأقليات، السبت، عن حصول أكبر عدد من الخروقات والكوارث بحق الأقليات القومية والدينية بعد انتهاء الحرب ضد تنظيم "داعش"، وإحداث 16 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، لافتة إلى تدمير 97 مزارًا ومعبدًا وكنيسة ونزوح 27 ألف أسرة في المناطق المتنازع عليها بين اربيل وبغداد.
وقال رئيس الشبكة هوگر چتو في مؤتمر صحافي، إنه بعد أحداث 16 تشرين الأول/أكتوبر الماضي نزحت أكثر من 27 الف اسرة تتالف من 166 الف و422 شخصا، لافتا إلى أن جميعهم من سكنة المناطق المتنازع عليها بين اربيل وبغداد. وأضاف أنه بسبب الصراعات في هذه المناطق فانه في عام 2017 فقط تم اختطاف 8 أشخاص مازال مصيرهم مجهولا وتم اعتقال شخصين اخرين من دون سبب وحياتهم معرضة للخطر، حسب قوله.
وأوضح چتو أن مدينة سنجار شهدت دمار 82 بالمائة من مساكنها ومحالها التجارية، وفي بعشيقة تم تدمير 710 منزلا ولم يعد النازحون اليها لحد الان. وأشار إلى أنه قبل أحداث 16 تشرين الأول/أكتوبر واثناء الحرب ضد "داعش" تم تدمير 68 مزارا خاصا باتباع الديانة الايزيدية مع 19 كنيسة مسيحية من قبل ارهابيي "داعش".
وعبر چتو عن الأسف من أن الصراعات السياسية والعسكرية بين الپيشمرگة والقوات العراقية وغلق المعابر ونقاط التفتيش حصل اكبر عدد من الخروقات ضد ابناء الاقليات، وكثيرا ما تسبب الاغلاق بعدم تمكن النازحين من العودة الى ارض ابائهم واجدادهم، حسب تعبيره. والتمس رئيس شبكة حمابة الاقليات من حكومة الاقليم والحكومة العراقية الا تتسبب الصراعات السياسية والعسكرية بتدمير حياة مكونات الاقليات، مطالبا باعتقال الاشخاص الذين قاموا بقتل المدنيين او اختطافهم.
ودعا المجتمع الدولي بالاسراع في اتخاذ المواقف بهدف ممارسة الضغط على حكومتي الاقليم والاتحادية الا تؤثر مثل هذه الصراعات على المواطنين، والسعي للتقريب بين الطرفين ومد يد المساعدة الانسانية والاعمار إلى هذه المناطق.
GMT 01:25 2017 الأحد ,31 كانون الأول / ديسمبرمركز إعادة تأهيل أطفال في سورية يدرّبهم على مخالفة تعليمات تنظيم "داعش"
GMT 21:50 2017 السبت ,30 كانون الأول / ديسمبرقوة من سوات ومروحيات أميركية تقتل ١٧ عنصرًا من التنظيم المتطرف
GMT 01:00 2017 الجمعة ,29 كانون الأول / ديسمبرالقوات الحكومية السورية تقصف مدينة درعا واستهداف مروّع يطال ريف القنيطرة
GMT 06:22 2017 الإثنين ,25 كانون الأول / ديسمبرالموصل تحتفل بعيد الميلاد المجيد للمرّة الأولى منذ تحريرها من "داعش"
GMT 02:22 2017 الإثنين ,25 كانون الأول / ديسمبرعودة الهدوء إلى ريفي إدلب و حماة بعد غارات مكثفة استهدفت مناطق فيهما
ظهرت الفنانة العالمية جينيفر لوبيز، مع صديقها لاعب البيسبول أليكس رودريجيز، وهما في طريقهما لتناول الغداء في أحد المطاعم الأميركية في ولاية كاليفورنيا، يوم الجمعة، حيث جذبت عدسات المصورين بإطلالتها الأنيقة، مرتدية بلوفر مخطط من الألوان المحايدة، ونسقته مع سروال واسع من الجينز عالي الخصر. وأضافت النجمة الشهيرة البالغة من العمر 48 عامًا، زوجًا من الأحذية السوداء المفتوحة ذات كعب عال، ما أضاف بعضًا من السنتيمترات إلى طولها، وأكملت المغنية العالمية إطلالتها بحقيبة يد جلدية سوداء، وبعض من الخواتم، بالإضافة إلى الأقراط الدائرية، والنظارات الشمسية، واختارت أن ترفع شعرها على شكل كعكة والذي ناسب مكياجها البرونزي اللامع، إضافة إلى أحمر الشفاة الوردي. وظهرت جنيفر لوبيز، التي تعد من أكثر الأزواج الناجحة، برفقة حبيبها رودريجيز، البالغ من العمر 42 عامًا، والذي اتبع خطاها في الأناقة، حيث ارتدى سروالًا من الجينز الابيض، وقميصًا
أرسل تعليقك