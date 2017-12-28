الجيش اليمني يعلن السيطرة على مديريتي نعمان وناطع في البيضاء

أطلقت قوات الجيش اليمني، مسنودة بالمقاومة ومقاتلات التحالف العربي، الخميس، عملية عسكرية كبيرة لتحرير ما تبقى من مديرية خب والشعف، كبرى مديريات محافظة الجوف شمال البلاد، وأكد المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، أن قوات الجيش أحرزت تقدماً كبيراً، عقب إطلاق العملية وحرّرت قرابة 17 كيلومتراً من الأجزاء المتبقية تحت سيطرة ميليشيات الحوثي الانقلابية في مديرية خب والشعف شمال شرقي الجوف، وسط انهيار كبير وخسائر فادحة في صفوف الميليشيات.
وأوضح أنّ مقاتلات التحالف العربي بقيادة السعودية، شنت عدة غارات جوية على مواقع وتحركات وآليات عسكرية تابعة للميليشيات، وأفاد بأن غارات التحالف دمرت 3 منصات إطلاق للصواريخ الباليستية في منطقة المطمة و6 دبابات و3 أطقم في جبهتي حام وصبرين، كانت قادمة من محافظة صعدة إلى الجوف كتعزيزات للميليشيات، إضافة إلى تدمير مخزن للأسلحة.
وذكر مصدر عسكري أن المعارك مستمرة على وقع تقدم مستمر للجيش اليمني، تحت غطاء كثيف من مقاتلات التحالف العربي، وأشار إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف الميليشيا، دون أن يورد أرقامًا محددة، نظرًا لاستمرار المعارك، أما بالبيضاء فقد أفادت مصادر مطلعة للعربية في وقت سابق أن الجيش اليمني، بسط الخميس، سيطرته على مديريتي نعمان وناطع، وتواصل قوات الجيش الوطني تقدمها في محافظة البيضاء، مند يومين حيث استعادت مواقع استراتيجية عدة في المحافظة، أهمها موقع الثعالب.
وحرر الجيش اليمني، الاثنين الماضي، بإسناد من التحالف_العربي بقيادة السعودية، مديرية الملاجم، ثالث مديريات محافظة البيضاء وسط اليمن، في تقدم ميداني كبير ومتسارع، في العملية العسكرية لتحرير المحافظة، وسط انهيار وفرار ميليشيات الحوثي الانقلابية، وأعلن الجيش اليمني مقتل 80 قياديا بارزا من ميليشيات الحوثي في معارك مع قوات الجيش الوطني وغارات التحالف منذ مطلع شهر ديسمبر الجاري في عدد من الجبهات التي تشهد مواجهات مستمرة وسط انهيارات حوثية كبيرة.
وكشف الجيش اليمني أيضا أن الميليشيات خسرت خلال الأسبوع المنصرم 300 من عناصرها وقيادات ميدانية في جبهة بيحان شبوة، فضلاً عن مقتل قيادات ميدانية حوثية في جبهات البيضاء، وصنعاء، وحجة، وصعدة، والضالع، والحديدة، والجوف.
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شاركت المغنية بيونسيه نولز، البالغة 36 عاما، الجمهور بسلسلة من الصور المستوحاة من الماضي التي تظهر أناقتها في قصة جديدة للشعر، واستعانت نولز بزوجها جاي زي، البالغ 48 عاما، لالتقاط بعض صورها على متن قارب، وأيضا في مطار ميامي، فلوريدا. وكان شعرها القصير المجعد نجم المعرض اذ طرحت سلسلة من الأزياء لمدونتها لايف ستايل. وعلى قارب مع أفق خلابة، تم التقاط صورًا لبيونسيه وهي ترتدي ثوبًا شفافًا شبة عاري مغطى بنقاط البولكا السوداء الحساسة ومزخرف بتطريز أسود من الأمام، وأظهرت نولز أرجلها الطويلة وارتدت زوجًا من الكعوب السوداء اللامعة. وعلى مدار عقد من الزمن تأكد الزوج العاشق جاي زي من التقاط العديد من الصور لزوجته على هاتفة الاي فون، وحملت بينوسيه حقيبة سوداء فخمة أثناء التقاط صورة لها أمام جدار أبيض. وتحولت بيونسيه إلى مدرجها الشخصي في سلسلة أخرى من الصور.
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