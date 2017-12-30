الجيش اليمني يعلن تحرير كبرى مديريات محافظة الجوف

أعلنت قوات الجيش اليمني، السبت، عن تحرير منطقة اليتمة مركز مديرية خب الشعف، كبرى مديريات محافظة الجوف شمال البلاد، بعد أيام من إطلاق عملية عسكرية واسعة لتطهير بقية مناطقها من سيطرة ميليشيات الحوثي الانقلابية.
وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية في بيان عاجل ومقتضب، إن قوات الجيش تمكنت من تحرير منطقة اليتمة من ميليشيات الحوثي الانقلابية، وأكد رئيس عمليات المنطقة العسكرية السادسة، العميد طه شمان، أن قوات الجيش الوطني حررت منطقة اليتمة بعد أن تمكنت من تحرير منطقة المهاشمة الإستراتيجية الواقعة على الخط الدولي والتي تربط بين البقع والعقبة وسط فرار جماعي لعناصر الميليشيات، وأضاف "أن قوات الجيش قطعت خطوط الإمداد على مليشيا الحوثي الإيرانية في جبهات صبرين والعقبة" .
وأسفرت المعارك التي شاركت فيها مقاتلات التحالف العربي عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا لم يتسن معرفة أعدادهم حتى كتابة الخبر، بينما أطلق الجيش اليمني، بإسناد من التحالف العربي بقيادة السعودية، عملية عسكرية واسعة، الخميس، لتحرير ما تبقى من مديرية خب الشعف كبرى مديريات محافظة الجوف، وحققت العملية تقدما واسعا واستعادت أجزاء واسعة من المواقع التي كانت تسيطر عليها الميليشيات وسط انهيارات كبيرة في صفوفها.
وكانت قوات الجيش اليمني سيطرت قبل أيام على معسكر الأجاشر ومنطقتي مقردعة والفراصي الواقعتين شمال منطقة اليتمة بالمديرية، فيما يسعى الجيش اليمني إلى قطع خطوط الإمداد بالكامل للميليشيات الانقلابية الحوثية من محافظة صعدة إلى محافظة الجوف والتقدم إلى عمق المديريات الشرقية لمحافظة صعدة معقل الانقلابيين.
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ظهرت النجمة العالمية شارون ستون، في إطلالة ساحرة ومشرقة، ليلة الخميس، خلال إحدى الحفلات الخيرية في بلدة سانت موريتز السويسرية، والتي أقامتها مؤسسة بلانيت هوب، وذلك بعد أن أعلنت، أخيرًا، عن خططتها لقضاء موسم عيد الميلاد في جبال سويسرا، للتمتع ببعض رحلات التزلج. وتألّقت ستون البالغة من العمر 59 عامًا، في فندق كمبينسكي، بفستان أسود طويل شفاف مزّين من الأعلى بـ"الدانتيل"، وجذبت أنظار الحضور بخصرها النحيل حيث كان فستانها مشدودًا بحزام معدني كبير الحجم، ما كشفت عن لياقتها البدنية الشبابية بالرغم من كبر سنها، وأكملت ستون أناقتها بزوج من الأقراط المتلألئة وخاتم كبير الحجم، مع زوج من الأحذية السوداء ذات كعب عال، ومكياج ناعم مع أحمر الشفاه الوردي. وانضمت النجمة الشهيرة، في الحدث الذي أقيم لصالح مؤسسة بلانيت هوب، إلى أبنائها الثلاثة، وشقيقتها الصغرى كيلي ستورم، التي ظهرت بإطلالة أنيقة في
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