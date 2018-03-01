التحالف اليمني لرصد الانتهاكات يكشف عن حصيلة مُرعبة للنازحين

كشف التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان "رصد"، أن ميليشيات الحوثي في عدد من المدن والمحافظات اليمنية، أجبرت أكثر من ثلاثة ملايين شخص على النزوح منذ الانقلاب في 2014.

وقال نجيب السعدي، رئيس الوحدة التنفيذية للنازحين بالتحالف، إن محافظة مأرب تصدرت قائمة المحافظات التي استقبلت أعدادا كبيرة من النازحين، تلتها العاصمة المؤقتة عدن وتعز والمهرة وشبوة وأبين وحضرموت.

وأشار السعدي إلى ارتفاع أعداد النازحين بنسبة 25% عما كان عليه الحال في 2017، وذلك بسبب الأحداث الأخيرة التي شهدتها العاصمة اليمنية صنعاء خلال شهر كانون الأول/ديسمبر والمعارك التي اقتربت من محافظة الحديدة.

وعرض تحالف رصد، تقريره بشأن المهجرين قسريا من قبل ميليشيات الحوثي في اليمن بالندوة المنعقدة ضمن الدورة 37 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف.

وأظهرت البيانات الموثقة من تحالف رصد، أن ميليشيات الحوثي تسببت في التهجير القسري لـ184 أسرة من 8 قرى ريفية تتبع عزلة الأشروح في ثاني عملية تهجير تشهدها مديرية جبل حبشي، في محافظة تعز جنوب غرب اليمن العام 2017.

وأوضح أن قوام تلك الأسر المهجرة يصل إلى 980 فردا بينهم 451 طفلا و262 امرأة تم ترحيلهم تحت قوة السلاح تاركين وراءهم كل أغراضهم وممتلكاتهم ومصادر عيشهم لكي ينجوا بحياتهم.

وأكد التحالف الحقوقي أن التهجير القسري لسكان هذه المناطق تسبب في كارثة حقيقية لم يكن بمقدور أحد تخيلها، لا سيما في مجتمع ريفي يعتمد كليا على عمله الزراعي الذي يمارسه بشكل تقليدي وعلى تربيته للماشية.

وأشار إلى أن ميليشيات الحوثي لم تسمح للمهجرين باصطحاب أي شيء معهم من منازلهم، وهو ما أسهم في تفاقم سوء وضعهم المعيشي.​