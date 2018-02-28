واشنطن تعرب عن قلقها من تهديد الحوثيين للملاحة في باب المندب

أكّدت الولايات المتحدة الأميركية أنها قلقة من استمرار تهديد مليشيا الحوثي لخط الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب، وعبّر قائد القيادة المركزية الأميركية، جوزيف فوتيل، عن قلق بلاده من تهديد الحوثيين للملاحة الدولية في باب المندب، مؤكدًا تعاون واشنطن مع الرياض لضمان الملاحة في باب المندب جنوب اليمن.
وقال القائد العسكري الأميركي، جوزيف فوتيل، خلال جلسة للجنة القوات المسلحة بمجلس النواب الأميركي، إن "أنشطة إيران الخبيثة تشكل تهديدًا لاستقرار المنطقة على الأمد البعيد"
يأتي هذا فيما تواصل مليشيا الحوثي الانقلابية أعمالها العسكرية في البحر الأحمر وبالقرب من باب المندب، ومطلع الأسبوع تمكنت وحدات من التشكيل البحري في المنطقة العسكرية الخامسة من تفكيك عدد من الألغام البحرية في خط الملاحة الدولي بالقرب من ميناء ميدي، فيما تواصل مليشيا الحوثي زرع الألغام البحرية في خط الملاحة الدولية وسط تحذيرات من خطورة ذلك على السفن التجارية والصيادين اليمنيين، علمًا أنه سبق وأن انفجرت ألغام بحرية في قوارب صيد في ساحل البحر الأحمر ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الصيادين اليمنيين.
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أثبتت كايا جيربر، براعتها في عرض الأزياء مرة أخرى، يوم الخميس، فظهرت على المدرج في عرض "كلو" خلال أسبوع الموضة في باريس، وقد اهتمت ابنة عارضة الأزياء الشهيرة سيندي كروفورد، البالغة من العمر 16 عاماً بالاكسسوارات الشتوية الأنيقة والملابس الغريبة الأنيقة، وصعدت على المنصة، بتصميمات لأليكسا تشونغ وإيزابيل هوبيرت، واستحوذت هذه التصميمات على مجموعة من الملابس الشتوية المحايدة والمصنوعة من اللون البرونزي، وهي مزينة بألوان المتلألئة، والاكسسوارات، وتجوّلت للمرة الأولى على المنصة في معطف شتوي كلاسيكي، مكون باللون البيج الرقيق، ومتداخل معه سلاسل لامعة مكتنزة، وكانت تتزين بربطة عنق زرقاء دافئة تحته، ومزينة بخيط متلألئ، مع تنورة قصيرة باللون البني ونفس لون الجوارب المضلع، وقد أضافت إلى ذلك المظهر حقيبة يد من الجلد البني الأنيق وحذاء ذات كعب أسود طويل. وتركت شعرها في موجات فضفاضة ووضعت الحد الأدنى من الماكياج، بخلاف
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