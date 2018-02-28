واشنطن تعرب عن قلقها من تهديد الحوثيين للملاحة في باب المندب

أكّدت الولايات المتحدة الأميركية أنها قلقة من استمرار تهديد مليشيا الحوثي لخط الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب، وعبّر قائد القيادة المركزية الأميركية، جوزيف فوتيل، عن قلق بلاده من تهديد الحوثيين للملاحة الدولية في باب المندب، مؤكدًا تعاون واشنطن مع الرياض لضمان الملاحة في باب المندب جنوب اليمن.

وقال القائد العسكري الأميركي، جوزيف فوتيل، خلال جلسة للجنة القوات المسلحة بمجلس النواب الأميركي، إن "أنشطة إيران الخبيثة تشكل تهديدًا لاستقرار المنطقة على الأمد البعيد"

يأتي هذا فيما تواصل مليشيا الحوثي الانقلابية أعمالها العسكرية في البحر الأحمر وبالقرب من باب المندب، ومطلع الأسبوع تمكنت وحدات من التشكيل البحري في المنطقة العسكرية الخامسة من تفكيك عدد من الألغام البحرية في خط الملاحة الدولي بالقرب من ميناء ميدي، فيما تواصل مليشيا الحوثي زرع الألغام البحرية في خط الملاحة الدولية وسط تحذيرات من خطورة ذلك على السفن التجارية والصيادين اليمنيين، علمًا أنه سبق وأن انفجرت ألغام بحرية في قوارب صيد في ساحل البحر الأحمر ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الصيادين اليمنيين.