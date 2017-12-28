اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الأربعاء، جماعة إيزيدية مسلحة بارتكاب مجزرة مروعة في حزيران/ يونيو الماضي، راح ضحيتها 52 مدنيًا من العرب السُنة، فيما تتواصل الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان لبحث ملفات عدة في مقدمتها إدارة الحدود والمطارات ورواتب موظفي الإقليم، ووجهت اللجان الفنية التابعة لأمانة مجلس الوزراء دعوة إلى اللجان الفنية في كردستان إلى لزيارة بغداد لبحث المشاكل الفنية.

فيما وُصفت المجزرة بأنها رد فعل انتقامي تجاه المتورطين في "سبي" الإيزيديات في أحداث سنجار عام 2014، وحذرت من اتساع دائرة الافعال الانتقامية من دون اللجوء إلى القضاء.

وارتكب تنظيم "داعش"، بعد احتلال سنجار، المعقل الرئيسي لابناء الديانة، في 2014، مجازر مروعة بحق آلاف الإيزيديين، واختطف أكثر من 3 آلاف امرأة وطفل. ووفقًا لبيان المنظمة نقلًا عن أقارب الضحايا، فإنه في الرابع من حزيران الماضي "قامت قوات إيزيدية باعتقال ثم إعدام رجال ونساء وأطفال من ثماني عائلات من قبيلة البو متيوت السُنية، الذين فروا من القتال بين قوات الحشد الشعبي وتنظيم داعش في مناطق غرب الموصل".

والموصل، ثاني مدن العراق، مركز محافظة نينوى حيث تقع سنجار معقل الأقلية الإيزيدية في شمال العراق، وطالبت لما فقيه، المسؤولة الثانية في المنظمة، "القوات العراقية بتحويل تركيزها الى منع الانتقام ودعم سيادة القانون، بعد انحسار المعارك الميدانية ضد تنظيم داعش"، مضيفة أن "الفظائع التي ارتكبت ضد الايزيديين في الماضي، لا تعطي قواتهم حرية ارتكاب انتهاكات ضد المجموعات الأخرى"، محذرة "عمليات الأعدام من دون محاكمة خلال النزاعات تمثل جرائم حرب".

وشكل الإيزيديون، مطلع عام 2017، وحدتين من قوات تابعة لقوات الحشد الشعبي التي أصبحت اليوم رسميًا جزءً من القوات الأمنية العراقية تحت قيادة رئيس الوزراء، ونقل البيان عن اثنين من وجهاء الأقلية الإيزيدية أن "مقاتلين من هذه الوحدات مسؤولون عن اختطاف وقتل 52 شخصًا من قبيلة البومتيوت"، مشيرًا إلى أن "مقاتلي هذه الوحدات متورطون كذلك بعمليتي خطف قسري أخريين وقعتا أواخر عام 2017 لأفراد قبائل البومتيوت والجحيش" . ويضيف أحد عناصر استخبارات قوات الحشد الشعبي لـ"هيومن رايتس ووتش" بأنه "زار مقابر جماعية وشاهد هناك بقايا جثث نساء وأطفال"، وأكد قادة عسكريون في القوات الإيزيدية ضلوع قواتهم في هذه الإعدامات، وقالوا إن أفراد هذه القبيلة هم كلاب تستحق الموت"، متهمًا هذه القبائل بـ"ارتكاب جرائم مع عناصر من داعش ضد الإيزيديين، ونفت هاتان القبيلتان ذلك".

وفي غضون ذلك تتواصل الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان لبحث ملفات عدة في مقدمتها إدارة الحدود والمطارات ورواتب موظفي الإقليم، ووجهت اللجان الفنية التابعة لأمانة مجلس الوزراء دعوة إلى اللجان الفنية في كردستان إلى لزيارة بغداد لبحث المشاكل الفنية، فيما تصف أطراف كردية هذه المساعي بأنها مضيعة للوقت ولن تحل الخلافات، واتهمت رئيس الوزراء بالتهرب من الجلوس على طاولة الحوار مع حكومة إقليم كردستان.

وكانت لجان فنية عسكرية حكومية قد خاضت مفاوضات مع لجان كردية أواخر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي للاتفاق على انتشار القوات الاتحادية في معبر فيشخابور وبعض مناطق شرق نينوى. إلا أن هذه اللجان فشلت بالتوصل إلى حلول ملموسة، وأعلن رئيس الجمهورية، مؤخرًا، إطلاق مبادرة للحوار بين بغداد وإقليم كردستان، لكنها لم تحظ بقبول رئيس الوزراء الذي قاطع اجتماع الرئاسات الذي استضافته ورعته رئاسة الجمهورية الأسبوع الماضي.

وكشف سعد الحديثي، المتحدث باسم رئيس الوزراء، أن "اللجان الفنية الحكومية وجهت دعوة إلى اللجان الفنية التابعة لحكومة إقليم كردستان لبحث إدارة ملف الحدود وكذلك الجانب المتعلق برواتب موظفي كردستان"، مؤكدًا "وجود تواصل بين الحكومة الاتحادية والإقليم في ما يخص بعض القضايا لبحثها على المستوى الفني"، مضيفًا "ننتظر زيارة مرتقبة للجان الفنية التابعة لإقليم كردستان إلى بغداد للجلوس مع نظرائهم من اللجان الفنية المتخصصة التي تمثل الحكومة الاتحادية"، وموضحًا أن "اللجان الفنية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء هي من وجهت دعوة إلى اللجان الفنية من طرف إقليم كردستان".

وكان رئيس الجمهورية فؤاد معصوم قد دعا، في حوار تلفزيوني، إلى حلّ الأزمة بين الإقليم والحكومة الاتحادية عبر لجان فنية، وتجاوز حساسية اللقاء بين رئيس الوزراء ورئيس حكومة الإقليم، وبدوره يتوقع النائب محمد عثمان، عضو كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني، أن "تبدأ المفاوضات بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان خلال الفترات المقبلة"، مؤكدًا "وجود ضغوطات أميركية وغربية على الطرفين لحلحلة مشاكلهم".

ويشترط العبادي على حكومة الإقليم إعلان التزامها بقرار المحكمة الاتحادية الذي نص على عدم دستورية الاستفتاء، ورفض إعلان الإقليم احترامه لقرار القضاء، وأضاف عثمان، أن "اجتماع الرئاسات الثلاث الأخير طالب الحكومة بالدخول في مفاوضات مع حكومة إقليم كردستان لحل كل المشاكل والخلافات"، لكنه استدرك بالقول "لاوجود للحوارات والمفاوضات على أرض الواقع".

وتابع النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني أن "رئيس الجمهورية فؤاد معصوم قدم مبادرة لبدء الحوار وحل المشاكل العالقة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان وفق الدستور"، لكنه رأى أن "الحكومة الاتحادية غير جادة في حلحلة الخلافات مع كردستان".

وكان رئيس مجلس الوزراء قد أكد، في مؤتمره الصحافي الأسبوعي الأخير، أن الحكومة بدأت بدفع رواتب موظفي الموارد المائية في الإقليم، وقيامها بتدقيق رواتب وزارات التربية والصحة، وأضاف "كلفنا المالية بالذهاب إلى الإقليم لتدقيق رواتب جميع الموظفين"، ولفت النائب الكردي عن كركوك إلى أن "رئيس الجمهورية فؤاد معصوم سلم العبادي مبادرته خلال الأيام الماضية، إلاّ أن الأخير لم يرد عليها حتى هذه اللحظة، وكذلك حكومة إقليم كردستان".

من جانبها تؤكد النائب أشواق الجاف، عضو كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني، أن "حكومة إقليم كردستان مع الحوار القانوني والدستوري"، مضيفة أن "الحكومة الاتحادية لم تستجب إلى كل دعوات الحوارات التي أطلقت من جميع الجهات والأطراف لحل المشاكل العالقة مع إقليم كردستان"، ورأت أن "الحكومة لم تحترم قرارات الرئاسات الثلاث، التي صدرت في آخر اجتماع لها، والتي أكدت على إنهاء كل المشاكل بين الحكومة الاتحادية و كردستان"، معتبرة أن "العبادي يتهرب من الجلوس على طاولة الحوار في الوقت الجاري".

وبشأن دعوة بغداد للتفاوض على مستوى اللجان الفنية، تقول البرلمانية الكردية إن "الحكومة غير مستعدة للحوار، فكيف ستتفاوض اللجان الفنية المشتركة على الملفات الشائكة والخلافية؟"، ورأت أن "هذه الدعوات هي مضيعة للوقت ما لم يحدد العبادي مواعيد المفاوضات والحوارات"، مشيرة إلى أن "تسليم المطارات والمنافذ الحدودية مرهون بالتفاوض بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان وتطبيق الدستور من دون انتقائية".